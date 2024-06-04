"Чемпион мира не сможет догнать Хасрата Джафарова"

«В рейтинге категории до 67 кг мало что изменится, так как Хасрат Джафаров закрепил за собой первое место».

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет Объединенный мир борьбы (UWW), анализируя рейтинговый расклад в греко-римской борьбе перед Олимпиадой.

Заключительный рейтинговый турнир перед Летними Играми состоится 6-9 июня в Будапеште. UWW отмечает, что азербайджанский «классик», являющийся серебряным призером чемпионата мира и обладателем олимпийской лицензии, в Венгрии будет бороться в весе до 72 кг. «Это означает, что чемпион мира и второй в рейтинге Луис Орта (Куба) будет иметь шанс сократить отставание, но не сможет обогнать Джафарова, чье преимущество составляет 17200 очков», - пишет портал.

Также UWW отметила расклад сил в весе другого азербайджанского борца - финалиста чемпионата мира Санана Сулейманова (77 кг), также готовящегося к Парижу-2024.

«Сулейманов и чемпион Азии Нао Кусака (Япония), занимающий в настоящее время третье место, будут бороться за первую строчку в табели о рангах. У Сулейманова 58100 очков, а у Кусаки 54200 баллов. Для того чтобы выйти вперед японцу необходимо завоевать золотую медаль и надеяться, что Санан не финиширует на подиуме», - подчеркивает Объединенный мир борьбы.

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