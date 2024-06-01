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АРХИТЕКТОР Хидаята Гейдарова

Борьба
Новости
1 Июня 2024 14:47
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АРХИТЕКТОР Хидаята Гейдарова

«Перед чемпионатом мира я был лидером в своем весе».

Об этом İdman.biz заявил Хидаят Гейдаров (73 кг), дзюдоист сборной Азербайджана.

Чемпион мира отметил, что является абсолютным лидером во всех весовых категориях рейтинга. Гейдаров заявил, что верит, что станет первым после победы на чемпионате мира:

«Конечно, эта ситуация меня очень радует. Я переживаю очень радостные моменты. Архитектором этого успеха является Эльнур Мамедли. Моя самая большая цель - выиграть летние Олимпийские игры в Париже-2024 и успешно завершить год».

Чемпион мира также рассказал о плане подготовки к Олимпиаде:

«Сейчас мы находимся на сборах в Губе. Мы серьезно готовимся вместе с наставником Эльнуром Мамедли. В планах на будущее - тренировочные сборы за рубежом и в Баку. Я буду улучшать свою форму на всех тренировках с полной ответственностью».

Отметим, что после победы в Абу-Даби Гейдаров обогнал бельгийца Матиаса Кассена (81 кг), долгое время лидировавшего в рейтинге.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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