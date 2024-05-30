В ожидании часа X, или каким будет олимпийский состав в дзюдо?

После чемпионата мира в Абу-Даби Международная федерация дзюдо обновила как мировой, так и олимпийский рейтинг, который останется практически неизменным до начала Летних Игр. Если в первом еще могут происходить корректировки, то олимпийская табель о рангах приняла окончательный вид. Теперь слово за национальными федерациями, которые должны окончательно определить состав на Париж.

Как передает İdman.biz, некоторые страны уже определились с заявками. В качестве примера можно привести Японию, Бразилию и, конечно же, Францию. Взять, вес до 60 кг, где из первых Топ-28 атлетов, заработавших право выступить в Париже, есть два японца: Рюджу Нагаяма и Наохиса Такато. Но выбор сделан в пользу Нагаямы, которого «благословил» и его более старший товарищ по сборной, олимпийский чемпион Такато. У Франции из двух дзюдоистов в Топ-12 выбор пал на бронзового призера Игр Луку Мхеидзе.

Однако, ряд сборных еще окончательно не определились со своим выбором. В том числе и тренерский штаб сборной Азербайджана.

«В ближайшие дни предстоит все серьезно обдумать, поднять свои блокноты, проанализировать результаты, все обсудить. Любое решение будет непростым, так как кто-то окажется вне олимпийского состава. И это один из самых неприятных моментов тренерской работы, ведь какие-то дзюдоисты окажутся разочарованы. Однако, мы должны исходить из того, у кого наибольшие шансы на медали в Париже», - об этом заявил после чемпионата мира главный тренер сборной Азербайджана Рихард Траутман.

Команда заработала девять лицензий, и на сегодняшний день место в олимпийской составе гарантировали чемпионы мира Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), в также Лейла Алиева (48 кг). В остальных весах у мужчин и в категории до 52 кг у женщин предстоит непростой выбор.

Итак, пройдемся по катериям.

60 кг

Балабей Агаев

7-я строчка в мировом и олимпийском рейтинге

Туран Байрамов

12-я строчка в мировом и 17-я в олимпийском рейтинге

На первый взгляд, многое может показаться очевидным. Входит в первую восьмерку и, если поедет на Олимпиаду, то будет сеянным. Тогда как у Турана не будет такой привилегии.

Но не все так просто. Например, выиграв во второй раз в карьере «Большой шлем» в Париже, Балабей в следующий раз поднялся на пьедестал почета ровно через год, став третьим на аналогичном старте в Баку. Также он выиграл бронзу на «Большом шлеме» в Тбилиси, после чего дошел до финала чемпионата Европы в Загребе. Однако на двух чемпионатах мира Агаев выступил крайне неудачно: в Абу-Даби он уступил в первой же своей схватке.

В свою очередь, Байрамов лишь полтора года борется в элите. В прошлом году он победил на «Большом шлеме» в Тбилиси, стал вторым на Гран-При в Душанбе, а в этом сезоне вошел в тройку на Гран-При в Португалии, а также стал седьмым на мундиале.

66 кг

Яшар Наджафов

10-й в мировом рейтинге, 11-й в олимпийском

Наджафов гарантировал лицензию. В прошлом году он победил на «Большом шлеме» в родных стенах, затем вновь поднялся на бакинский пьедестал, завоевав бронзу. Также дзюдоист боролся в финале Гран-При в Португалии.

Безусловно, он является главным выбором тренеров в данной категории. Кямран Сулейманов и Руслан Пашаев хоть и имеют в активе рейтинговые очки, но позиции Наджафова довольно крепкие.

81 кг

Зелим Цкаев

6-я строчка в мировом и олимпийском рейтинге

Саид Моллаи

14-я строчка в мировом и олимпийском рейтинге

Цкаев выдал мощный отрезок с сентября по февраль, когда дважды выиграл «Большой шлем» в Баку и завоевал бронзу на таком же турнире в Токио. Однако и чемпионат Европы, и чемпионат мира он провел крайне неудачно.

С другой стороны, трудно сказать, в какой форме находится Моллаи, который продолжительное время не выступал, залечивая травмы. В этом году он вошел в тройку на Гран-при Португалии и, конечно же, его готовность на данный момент вызывает вопросы. Хотя у Моллаи, безусловно, громадный опыт.

90 кг

Мурад Фатиев

12-я строчка в мировом рейтинге, 13-я в олимпийском.

Эльджан Гаджиев

18-я строчка в мировом и олимпийском рейтинге

Пожалуй, главная интрига тренерского выбора кроется в этой категории. Поначалу Фатиев достаточно комфортно чувствовал себя в рейтинговой гонке, а победа на «Большом шлеме» в Баку только упрочила его позиции.

Однако, Гаджиев в этом сезоне показывает прекрасные результаты: победа на чемпионате Европы, четыре пьедестала Мирового тура. Его отмечают в своих материалах зарубежные специалисты и Эльджан выглядит крайне мотивированным.

К тому же обоих дзюдоистов отделяет не так много строчек в рейтинге. У Фатиева 3822 очка, у Гаджиева - 3448.

Словом, Траутману и Ко предстоит крайне нелегкий выбор.

+100 кг

Ушанги Кокаури

17-я строчка в мировом и олимпийском рейтинге

Джамал Гамзатханов

27-я строчка в мировом рейтинге, 26-я в олимпийском

По факту лицензию выиграл Кокаури, который может поехать на свою третью по счету Олимпиаду. В этом году он дошел до финала на «Большом шлеме» в Тбилиcи, а в прошлом сезоне боролся в финале на аналогичном турнире в Тель-Авиве и вошел в тройку на Гран-При Загреба.

В свою очередь, Джамал Гамзатханов может занести в актив серебро «Большого шлема» в Баку и пятое место на Гран-При Австрии.

52 кг

Гюльтадж Мамедалиева

19-я строчка в мировом, 23-я в олимпийском рейтинге

Айдан Велиева

35-я строчка в мировом и олимпийском рейтинге

Главный тренер женской сборной Рашад Мамедов отметил, что в данной категории предстоит сделать выбор между двумя спортсменками. Мы получили в этом весе континентальную квоту, но кто ее займет уже предстоит узнать.

Мамедалиева провела ударный отрезок с мая по июнь прошлого года, когда вначале выиграла бронзу на Гран-При Австрии, далее боролась в финале Гран-При Душанбе, а затем вошла в тройку на «Большом шлеме» в Астане.

В свою очередь, Велиева, только начавшая бороться на взрослом уровне, дважды выходила на схватки за медали. На «Большом шлеме» в Баку она стала пятой, равно как и на чемпионате Европы в Загребе.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz