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Наша команда на "Кубке Схирели"

Борьба
Новости
24 Мая 2024 17:00
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Наша команда на "Кубке Схирели"

Завтра в Гори (Грузия) стартует «Кубок Схирели» по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в турнире U-20 под руководством тренеров Ровшана Гаджиева и Назима Алиджанова нашу страну будут представлять Васиф Багиров (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Муса Вердиев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) Ахмед Ахмедли (74 кг), Эмин Годжаев (79 кг) и Садиг Мустафазаде (86 кг).

В традиционных соревнованиях, которые продлятся два дня, судить будут также международные судьи Хазар Аллахвердиев и Эльдар Байрамов.

İdman.biz

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