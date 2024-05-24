Наши борцы выступят в 1/8 финала

В Баку продолжается чемпионат Европы U-23 по борьбе.

İdman.biz сообщает, что сегодня стартуют поединки борцов вольного стиля.

Определятся участники поединков за медали в пяти весовых категориях. На ковер выйдут борцы в весах 57 кг, 65 кг, 70 кг, 79 кг и 97 кг. В соревнованиях примут участие 5 борцов сборной Азербайджана.

57 кг

Эльман Агаев начнет соревнования с стадии 1/8 финала. Он встретится с Андреасом Пароцидисом (Греция).

65 кг

Муса Агаев выйдет на ковер с 1/8 финала. Он будет бороться с Юрием Вовком (Украина).

70 кг

Кянан Гейбатов встретится с Сейфуллой Итаевым (Франция) за место в 1/4 финала.

79 кг

Али Чокаев начнет борьбу с 1/8 финала. Он встретится с Радомиром Стояновым (Болгария).

97 кг

Раван Мусаев присоединится к соревнованиям в 1/8 финале. Он сразится с Сосланом Дзагаевым (AIN).

Отметим, что поединки за медали в этих пяти весах состоятся завтра.

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