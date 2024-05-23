ПРИЗНАНИЕ нашего чемпиона Европы - ВИДЕО

«Когда Хасрат Джафаров впервые стал чемпионом Европы, я подумал, что тоже смогу им стать. Я должен трудиться для этого. Я верю в себя. Я чувствую эту силу в себе».

Об этом заявил гость передачи «İdman Bizdə» Хасай Гасанлы.

22-летний борец, завоевавший золотую медаль в весовой категории 77 кг в Баку на чемпионате Европы U-23, признался, что опоздал с победными результатами среди взрослых:

«Когда Альперен Бербер стал чемпионом мира среди взрослых на турнире в 19 лет я сказал, что пора. Дети младше меня становятся чемпионами, а я до сих пор борюсь в U-23. Но мне пришлось пройти этот этап. Травмы мне очень мешали. Я боролся с травмой колена год. Впервые став чемпионом Европы U-23, я также выступал в континентальном первенстве среди молодежи. Это соревнование оказало на меня психологическое воздействие. Потом мне сделали операцию. Я не тренировался 3 месяца. А это потеря времени. Соперники завоевывают титул чемпиона среди взрослых, а ты остаешься в стороне».

Отметим, что Гасанлы впервые стал чемпионом Европы U-23 в 2022 году. Он также выиграл серебряную медаль чемпионата мира U-23.

Эмин Ага

İdman.biz