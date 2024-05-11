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Азербайджанские борцы, завоевавшие лицензию на Париж-2024, вернулись на родину - ФОТО

Борьба
Новости
11 Мая 2024 16:59
Азербайджанские борцы, завоевавшие лицензию на Париж-2024, вернулись на родину - ФОТО

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, успешно выступившая на Всемирном олимпийском квалификационном турнире в Стамбуле (Турция), вернулась домой.

Как сообщает İdman.biz, «классиков» в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали спортивная общественность, а также члены семьи и представители СМИ.

Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг) в Стамбуле завоевали право участия в летних Олимпийских играх Париж-2024.

Отметим, что до них Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) также забронировали путевки во французскую столицу в греко-римском стиле борьбы.

Эмин Ага

İdman.biz

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