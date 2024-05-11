"Номер 1" Европы - АНАЛИТИКА

Определен окончательный список борцов греко-римского стиля, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, последние лицензии были завоеваны на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходящем в Стамбуле (Турция).

В самом престижном мультиспортивном соревновании четырехлетия будут соревноваться 96 спортсменов в 6 весах. «Классики», которые примут участие в Олимпиаде, представляют 35 стран. Еще две страны - Россия и Беларусь - выступят под нейтральным статусом.

Сборная Азербайджана завоевала 5 путевок в Париж. Трое наших борцов сделали это в Стамбуле. В Турции успеха добились Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг). Ранее лицензию получили Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).

По этому показателю наша команда опережает всех в Европе. Ни одна страна «старого континента» не выигрывала 5 и более лицензий так, как Азербайджан. Правда, столько же - пятеро россиян - тоже выйдут на ковер в Париже. Но поскольку они не могут представлять свою страну, они будут сражаться под нейтральным статусом.

Наша сборная по греко-римской борьбе, лучшая в Европе, делит 3-е место в мире. Наша сборная не будет претендовать на призовые места только в одном весе, как Куба и Алжир.

Только «классики» двух стран приедут во французскую столицу в полном составе. Это иранцы и египтяне.

1-2. Иран, Египет – 6

3-5. Азербайджан, Куба, Алжир - 5

6-8. Турция, Казахстан, Кыргызстан – 4

9-14. США, Россия, Китай, Узбекистан, Сербия, Армения, Япония – 3

15-24. Чили, Колумбия, Тунис, Украина, Южная Корея, Молдова, Грузия, Болгария, Венгрия, Финляндия - 2

25-35. Чехия, Венесуэла, Эквадор, Гондурас, Марокко, Франция, Литва, Германия, КНДР, Польша, Румыния – 1.

*. Нейтральный статус (AİN) – 8 (Россия – 5, Беларусь – 3)

Отметим, что олимпийские соревнования по борьбе пройдут 5-11 августа.

İdman.biz