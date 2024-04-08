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Мировая борьба представила азербайджанских олимпийцев - ФОТО

Борьба
Новости
8 Апреля 2024 10:25
Мировая борьба представила азербайджанских олимпийцев - ФОТО

Объединенный мир борьбы (UWW) представил обладателей олимпийских лицензий по итогам европейского квалификационного турнира в Баку.

Как сообщает İdman.biz, пост организации был посвящен соревнованиям по вольной борьбе, по итогам которого команда Азербайджана завоевала пять лицензий. Их обладателями стали Алиаббас Рзазаде (57 кг) Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомедов (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Таким образом, наша команда отправится на Летние Игры полным составом, учитывая, что на лицензионном чемпионате мира прошлого года вакансию получил Магомедхан Магомедов (97 кг).

İdman.biz

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