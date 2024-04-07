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Гаджи Алиев завоевал лицензию на Олимпиаду! - ВИДЕО

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7 Апреля 2024 18:48
Гаджи Алиев завоевал лицензию на Олимпиаду! - ВИДЕО

Гаджи Алиев выиграл лицензию на Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха наш трехкратный чемпион мира добился на Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, проходящем в Баку.

Наш спортсмен, победивший сначала Хамзата Арсамерзоева (Франция) со счетом 5:2, затем Нургуна Скрябина (AIN), в полуфинале боролся с Исламом Дудаевым (Албания). Алиев, выступающий в весе 65 кг, также записал на свой счет решающий поединок. Хоть он и отставал со счетом 0:3, но победил соперника 6:3. Эта победа принесла Гаджи олимпийскую лицензию.

До него такого же успеха добился Алиаббас Рзазаде (57 кг).

Отметим, что сегодня за лицензию будут бороться еще трое борцов.

İdman.biz

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«Я тщательно готовился к этому соревнованию». Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам борец вольного стиля сборной Азербайджана Туран Байрамов (74 кг). Он прокомментировал завоевание лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024 на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире:

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