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Алиаббас Рзазаде завоевал лицензию на Париж-2024 - ФОТО

Борьба
Новости
7 Апреля 2024 18:10
Алиаббас Рзазаде завоевал лицензию на Париж-2024 - ФОТО

Азербайджанский борец Алиаббас Рзазаде завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха наш борец вольного стиля добился на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе.

В полуфинале наш спортсмен в весовой категории 57 кг встречался с Владимиром Егоровым (Северная Македония). Рзазаде победил со счетом 4:3 и завоевал право на участие в Олимпиаде.

Наш борец, победивший на предыдущих этапах Симоне Пиродду (Италия) 11:0 и Сулеймана Атлы (Турция) 6:0, стал первым обладателем лицензии сборной Азербайджана на соревнованиях в Баку.

Отметим, что сегодня за лицензию на Париж-2024 будут бороться еще 4 борца сборной Азербайджана.

İdman.biz

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