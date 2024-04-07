Добившиеся успеха в Баку - СПИСОК

Позади два дня проходящего в Баку Европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе.
Как сообщает İdman.biz, борцы, выступавшие во второй день соревнований, определили обладателей еще 12 путевок на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже.
«Путевки» во французскую столицу выиграли представители 8 команд. Только индивидуальные нейтральные спортсмены получили более 1 - 5 лицензий. Сборные 7 стран завоевали по одной квалификации.
1. Индивидуальные нейтральные спортсмены – 5
2-8. Турция - 1
Украина – 1
Венгрия – 1
Польша – 1
Болгария – 1
Германия – 1
Румыния – 1
В первый день борцы греко-римского стиля, а за ними и женщины, завоевали 24 лицензии. За два дня, в которые Азербайджан не смог завоевать лицензий, это смогли сделать представители 15 команд.
1. Индивидуальные нейтральные спортсмены – 7
2. Турция – 3
3. Украина – 2
4-15. Молдова – 1
Грузия - 1
Литва – 1
Германия – 1
Сербия - 1
Финляндия – 1
Франция - 1
Венгрия – 1
Польша – 1
Болгария – 1
Германия – 1
Румыния – 1
Отметим, что последние 12 лицензий в Баку найдут своих обладателей в сегодняшней борьбе вольных борцов.
İdman.biz