Добившиеся успеха в Баку - СПИСОК

Позади два дня проходящего в Баку Европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, борцы, выступавшие во второй день соревнований, определили обладателей еще 12 путевок на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Путевки» во французскую столицу выиграли представители 8 команд. Только индивидуальные нейтральные спортсмены получили более 1 - 5 лицензий. Сборные 7 стран завоевали по одной квалификации.

1. Индивидуальные нейтральные спортсмены – 5

2-8. Турция - 1

Украина – 1

Венгрия – 1

Польша – 1

Болгария – 1

Германия – 1

Румыния – 1

В первый день борцы греко-римского стиля, а за ними и женщины, завоевали 24 лицензии. За два дня, в которые Азербайджан не смог завоевать лицензий, это смогли сделать представители 15 команд.

1. Индивидуальные нейтральные спортсмены – 7

2. Турция – 3

3. Украина – 2

4-15. Молдова – 1

Грузия - 1

Литва – 1

Германия – 1

Сербия - 1

Финляндия – 1

Франция - 1

Венгрия – 1

Польша – 1

Болгария – 1

Германия – 1

Румыния – 1

Отметим, что последние 12 лицензий в Баку найдут своих обладателей в сегодняшней борьбе вольных борцов.

İdman.biz