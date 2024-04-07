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Талех Мамедов объявил о том, когда завершит карьеру - ВИДЕО

Борьба
Новости
7 Апреля 2024 10:27
Талех Мамедов объявил о том, когда завершит карьеру - ВИДЕО

Борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Талех Мамедов объявил время, когда завершит карьеру.

İdman.biz сообщает, что об этом 34-летний спортсмен рассказал в передаче "İdman Bizdə". Он сообщил, что скоро завершит свои выступления. По словам борца, его целью отныне будет подготовка хороших борцов:

"Я всегда выступал в олимпийской весовой категории. В последнее время перешел на 63 кг. Я старел, а спортсмен мог сбрасывать вес только 2-3 раза в год. Но это влияет на выступление. Я чувствовал, что если сброшу вес до 60 кг, то потерплю поражение. Однажды я это сделал, не получилось, и я подумал, что не стоит переходить дорогу молодым людям. В весе 63 кг все было сделано так, как я хотел".

Он сказал, что, как и у каждого спортсмена, олимпийская медаль была его мечтой:

«Я выиграл все медали. Но олимпийскую медаль завоевать не смог. После этого я постараюсь помочь команде до Игр. Завершу карьеру после Парижа-2024. Буду тренировать студентов, чтобы они подарили мне олимпийскую медаль».

Отметим, что Талех Мамедов является призером чемпионатов мира и Европы.

Эмин Ага

İdman.biz

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