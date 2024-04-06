Микаил Джаббаров встретился с президентом Всемирной федерации борьбы

Президент Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Микаил Джаббаров встретился с президентом Объединенной федерации борьбы Ненадом Лаловичем.

Как сообщает İdman.biz, об этом М.Джаббаров рассказал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Президент ФБА сообщил, что на встрече с Ненадом Лаловичем были созданы высокие условия для борьбы в нашей стране на государственном уровне, отмечены победы, достигнутые нашими спортсменами на престижных международных соревнованиях: "Мы подчеркнули важность Европейского олимпийского квалификационного турнира"

Отметим, что соревнования, проходящие на Национальной арене гимнастики, завершатся 7 апреля. Борцы вольного стиля сразятся в последний день турнира.

İdman.biz