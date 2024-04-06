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Сами в Баку, взгляды устремлены на Стамбул - АНАЛИТИКА

Борьба
Аналитика
6 Апреля 2024 12:22
Сами в Баку, взгляды устремлены на Стамбул - АНАЛИТИКА

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила выступление в Баку на Европейском олимпийском лицензионном турнире.

Как сообщает İdman.biz, наша команда завершила соревнования без лицензий.

Четыре несбывшиеся надежды

Нашу команду на Национальной Арене Гимнастики представляли четыре спортсмена. Один из них, Ислам Аббасов (87 кг), проиграл в первом поединке и не смог пройти в 1/8 финала. Хотя Нихат Мамедли (60 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) прошли в 1/4 финала, продолжить путь они не смогли. Наш самый успешный представитель Бека Канделаки (130 кг) остановился в шаге от Парижа-2024. Борец-тяжеловес потерял свой шанс в заключительном раунде полуфинала.

Сборная остановилось на двух лицензиях

После турнира в Баку количество лицензий в Париж-2024 остались неизменным. На данный момент наша сборная по греко-римской борьбе завоевала путевку во французскую столицу в двух весовых категориях. Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) уже получили право участвовать в самом престижном мультиспортивном соревновании четырехлетия.

Взгляды устремлены на Стамбул

Сборная еще не потеряла шанс увеличить количество лицензий в Париж. Последний шанс у «классиков» будет Стамбуле. Крупнейший город Турции примет Всемирный отборочный олимпийский турнир. Соревнования пройдут 9-12 мая. Наша сборная отправит на этот турнир четырех борцов. Речь идет о категориях, где мы не смогли завоевать лицензий. Чтобы иметь возможность поехать на Олимпиаду во всех весах, нужно добиться успеха в братской стране.

Угроза антирекорда

Летние Олимпийские игры в Париже станут восьмыми подобными соревнованиями, в которых сборная Азербайджана примет участие как независимая страна. Если посмотреть на количество наших «классиков», принимавших участие в семи предыдущих Олимпиадах, то нынешняя цифра - повторение антирекорда. В худшем случае наша сборная по греко-римской борьбе завоевала 2 лицензии. Такое происходило 3 раза, включая последний раз Токио-2020. Но есть еще момент, что в борьбе, которая постоянно терпит реформы, от соревнований к соревнованиям уменьшаются как весовые категории, так и количество участников. Например, в Атланте-1996 борцы греко-римского стиля сражались в 10 весах.

Помимо опасности повторения антирекорда, наша «классическая» сборная может еще и побить рекорд. Наша команда, которую в Пекине-2008 и Рио-2016 представляли шесть спортсменов, должны показать максимальный результат в Стамбуле чтобы повторить тот успех.

Наши борцы греко-римского стиля на Олимпиаде

Атланта-1996 - 2 лицензии
Сидней-2000 - 2
Афины-2004 - 3
Пекин-2008 - 6
Лондон-2012 - 5
Рио-2016 - 6
Токио-2020 - 2
Париж-2024 - 2 (накануне последнего лицензионного турнира)

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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