10 сборных, завоевавших лицензии в Баку - СПИСОК

В первый день Европейского олимпийского турнира, проходящего в Баку по борьбе определилось 12 обладателей лицензий.

Как сообщает İdman.biz, в бою греко-римских борцов лицензию в Париж-2024 получили члены только 10 команд.

Две из них завоевали больше лицензий. Нейтральные индивидуальные спортсмены (AİN) и турецкие команды завоевали по 2 лицензии каждая.

Остальные 8 сборных довольствовались одной лицензией. Это Молдова, Украина, Грузия, Литва, Германия, Сербия, Финляндия и Франция.

Отметим, что сборная Азербайджана, представленная четырьмя борцами, завершила соревнования без лицензий.

İdman.biz