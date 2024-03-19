21 Марта 2024
RU

Наши борцы продолжают подготовку к лицензионному турниру - ФОТО - ВИДЕО

Борьба
Новости
19 Марта 2024 15:47
Наши борцы продолжают подготовку к лицензионному турниру - ФОТО - ВИДЕО

Сборные Азербайджана по борьбе продолжают подготовку к Европейскому квалификационному олимпийскому турниру, который пройдет 5-7 апреля в Баку.

İdman.biz сообщает, что наша сборная по вольной борьбе начала сборы 17 марта.

Помимо сборных Туркменистана, Венгрии и Испании, в процессе подготовки, проходившем на тренировочной базе Федерации борьбы, также приняли участие борцы из Италии, Эстонии и Болгарии.

Наши женщины-борцы также начали последние сборы. В ближайшее время ожидается участие в процессе подготовки вместе с нашей командой сильных национальных сборных, таких как Россия и Румыния.

Сборная по греко-римской борьбе начнет сборы 22 марта в том же месте. Нашу столицу посетят команды Германии, Сербии и Испании. В совместных сборах также планируют принять участие борцы из Италии и США.

Отметим, что согласно программе Европейского квалификационного олимпийского турнира, 5 апреля пройдут поединки в греко-римской борьбе, 6 апреля - женская борьба, 7 апреля - вольная борьба. Приобрести билеты на соревнования можно на сайте iticket.az и в точках продаж «iticket».

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Мария Стадник: "Если бы я этого не чувствовала, то не занималась борьбой" - ВИДЕО
20 Марта 15:41
Борьба

Мария Стадник: "Если бы я этого не чувствовала, то не занималась борьбой" - ВИДЕО

"Конечно, я чувствую, что выиграю лицензию"
"Наша главная цель - выиграть максимальное количество лицензий" - ВИДЕО
20 Марта 11:25
Борьба

"Наша главная цель - выиграть максимальное количество лицензий" - ВИДЕО

"Наша главная фаворитка - Мария Стадник"
Борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" - ФОТО
18 Марта 21:24
Борьба

Борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" - ФОТО

16-18 марта в Анталье (Турция) прошел турнир по борьбе "Чемпионы"
На турнир "Чемпионов" сборная отправилась в составе 17 борцов
16 Марта 09:29
Борьба

На турнир "Чемпионов" сборная отправилась в составе 17 борцов

Турнир "Чемпионов" среди молодых борцов стартует сегодня в турецкой Анталье
Семь наших "классиков" - в четверке лучших мирового рейтинга
15 Марта 20:25
Борьба

Семь наших "классиков" - в четверке лучших мирового рейтинга

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал новый рейтинг борцов греко-римского стиля с учетом последних результатов
Хетаг Газюмов: "Мы не хотим раскрывать карты до лицензионного турнира" - ИНТЕРВЬЮ
15 Марта 14:11
Борьба

Хетаг Газюмов: "Мы не хотим раскрывать карты до лицензионного турнира" - ИНТЕРВЬЮ

"Родные стены" и фанатский фактор - это с одной стороны преимущество, но с другой - это двойная ответственность

Самое читаемое

Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром
18 Марта 09:52
Азербайджанский футбол

Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром

Футбольный директор турецкого клуба Самет Айбаба выступает за то, чтобы видеть его в своей команде
Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО
18 Марта 16:08
Азербайджанский футбол

Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО

Успешно выступив в Лиге Европы, "Карабах" стал одним из самых обсуждаемых клубов "старого континента"
6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные
18 Марта 19:32
Азербайджанский футбол

6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные

Марко Янкович и Марко Вешович отправились в стан сборной Черногории
Необычный рекорд Салаха
18 Марта 20:51
Мировой футбол

Необычный рекорд Салаха

Египетский нападающий вошел в историю