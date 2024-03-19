Наши борцы продолжают подготовку к лицензионному турниру - ФОТО - ВИДЕО

Сборные Азербайджана по борьбе продолжают подготовку к Европейскому квалификационному олимпийскому турниру, который пройдет 5-7 апреля в Баку.

İdman.biz сообщает, что наша сборная по вольной борьбе начала сборы 17 марта.

Помимо сборных Туркменистана, Венгрии и Испании, в процессе подготовки, проходившем на тренировочной базе Федерации борьбы, также приняли участие борцы из Италии, Эстонии и Болгарии.

Наши женщины-борцы также начали последние сборы. В ближайшее время ожидается участие в процессе подготовки вместе с нашей командой сильных национальных сборных, таких как Россия и Румыния.

Сборная по греко-римской борьбе начнет сборы 22 марта в том же месте. Нашу столицу посетят команды Германии, Сербии и Испании. В совместных сборах также планируют принять участие борцы из Италии и США.

Отметим, что согласно программе Европейского квалификационного олимпийского турнира, 5 апреля пройдут поединки в греко-римской борьбе, 6 апреля - женская борьба, 7 апреля - вольная борьба. Приобрести билеты на соревнования можно на сайте iticket.az и в точках продаж «iticket».

Эмин Ага

İdman.biz