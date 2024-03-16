16 Марта 2024
RU

На турнир "Чемпионов" сборная отправилась в составе 17 борцов

Борьба
Новости
16 Марта 2024 09:29
На турнир "Чемпионов" сборная отправилась в составе 17 борцов

Турнир "Чемпионов" среди молодых борцов стартует сегодня в турецкой Анталье.

İdman.biz сообщает, что нашу страну на соревнованиях будут представлять борцы вольного стиля и девушки в возрасте до 20 лет.

Под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева за победу будут бороться 10 борцов. В состав команды входят Эльман Агаев (57 кг), Руслан Абдуллаев (61 кг), Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Ахмед Ахмедли (74 кг), Эмин Годжаев (79 кг), Садик Мустафазаде (86 кг), Анар Джафарли (92 кг), Раван Мусаев (97 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг).

Под руководством Ровшана Умудова в составе женской сборной будут выступать Айсель Мамедзаде, Эльвина Керимзаде (обе 50 кг), Асмар Джанкуртаран (53 кг), Наргиз Самедова (55 кг), Гюлер Габибова (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг), Фатима Исаева (68 кг).

В Турнире также примет участие международный судья Севиндж Юсибова.

Отметим, что соревнование завершится 18 марта.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Семь наших "классиков" - в четверке лучших мирового рейтинга
15 Марта 20:25
Борьба

Семь наших "классиков" - в четверке лучших мирового рейтинга

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал новый рейтинг борцов греко-римского стиля с учетом последних результатов
Хетаг Газюмов: "Мы не хотим раскрывать карты до лицензионного турнира" - ИНТЕРВЬЮ
15 Марта 14:11
Борьба

Хетаг Газюмов: "Мы не хотим раскрывать карты до лицензионного турнира" - ИНТЕРВЬЮ

"Родные стены" и фанатский фактор - это с одной стороны преимущество, но с другой - это двойная ответственность
Сборная возвращается с "Кубка Победы" с 22 медалями - ФОТО
14 Марта 23:33
Борьба

Сборная возвращается с "Кубка Победы" с 22 медалями - ФОТО

Завершился "Кубок Победы" среди молодых борцов, проходивший в турецкой Анталье
Чемпионка Европы идет второй в мировом рейтинге
14 Марта 17:37
Борьба

Чемпионка Европы идет второй в мировом рейтинге

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал обновленный рейтинг в женской борьбе
Еще 7 медалей во второй день "Кубка Победы" - ФОТО
13 Марта 22:16
Борьба

Еще 7 медалей во второй день "Кубка Победы" - ФОТО

Продолжается "Кубок Победы" среди молодых борцов, проходящий в турецкой Анталье
Наши борцы вернулись из Астаны с 10 медалями - ФОТО
13 Марта 17:55
Борьба

Наши борцы вернулись из Астаны с 10 медалями - ФОТО

В столице Казахстана Астане завершился турнир "Жаксылык Ушкемпиров" среди молодых борцов греко-римского стиля

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
15 Марта 01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО
13 Марта 18:01
Азербайджанский футбол

"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО

"Если они будут сражаться так, как здесь, то смогут победить"
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
15 Марта 02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"
15 Марта 03:14
Азербайджанский футбол

Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"

"Вы сыграли против нас 4 отличных матча"