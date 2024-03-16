На турнир "Чемпионов" сборная отправилась в составе 17 борцов

Турнир "Чемпионов" среди молодых борцов стартует сегодня в турецкой Анталье.

İdman.biz сообщает, что нашу страну на соревнованиях будут представлять борцы вольного стиля и девушки в возрасте до 20 лет.

Под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева за победу будут бороться 10 борцов. В состав команды входят Эльман Агаев (57 кг), Руслан Абдуллаев (61 кг), Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Ахмед Ахмедли (74 кг), Эмин Годжаев (79 кг), Садик Мустафазаде (86 кг), Анар Джафарли (92 кг), Раван Мусаев (97 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг).

Под руководством Ровшана Умудова в составе женской сборной будут выступать Айсель Мамедзаде, Эльвина Керимзаде (обе 50 кг), Асмар Джанкуртаран (53 кг), Наргиз Самедова (55 кг), Гюлер Габибова (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг), Фатима Исаева (68 кг).

В Турнире также примет участие международный судья Севиндж Юсибова.

Отметим, что соревнование завершится 18 марта.

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