Сборная возвращается с "Кубка Победы" с 22 медалями - ФОТО

Завершился «Кубок Победы» среди молодых борцов, проходивший в турецкой Анталье.
Как сообщает İdman.biz, азербайджанские борцы в последний день соревнований завоевали 7 медалей.
Иса Юсибов (65 кг) стал чемпионом по вольной борьбе. Магомед Аббасзаде (80 кг) и Исмаил Керимов (110 кг) завоевали серебряные медали, а Гусейн Мамедтагизаде (80 кг) - бронзовую.
В греко-римской борьбе на вершину пьедестала поднялся Орхан Гаджиев (80 кг). Эмиль Абдуллаев (65 кг) занял второе место, а Исбандияр Иманов, выступающий в том же весе, - третье.
Захра Керимзаде (73 кг) завоевала бронзовую медаль в женской борьбе.
Отметим, что на «Кубке Победы» наша команда завоевала 22 (6 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых) медалей. Наша сборная заняла второе место и в вольной и в греко-римской борьбе.
İdman.biz