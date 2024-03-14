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Сборная возвращается с "Кубка Победы" с 22 медалями - ФОТО

Борьба
Новости
14 Марта 2024 23:33
Сборная возвращается с "Кубка Победы" с 22 медалями - ФОТО

Завершился «Кубок Победы» среди молодых борцов, проходивший в турецкой Анталье.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские борцы в последний день соревнований завоевали 7 медалей.

Иса Юсибов (65 кг) стал чемпионом по вольной борьбе. Магомед Аббасзаде (80 кг) и Исмаил Керимов (110 кг) завоевали серебряные медали, а Гусейн Мамедтагизаде (80 кг) - бронзовую.

В греко-римской борьбе на вершину пьедестала поднялся Орхан Гаджиев (80 кг). Эмиль Абдуллаев (65 кг) занял второе место, а Исбандияр Иманов, выступающий в том же весе, - третье.

Захра Керимзаде (73 кг) завоевала бронзовую медаль в женской борьбе.

Отметим, что на «Кубке Победы» наша команда завоевала 22 (6 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых) медалей. Наша сборная заняла второе место и в вольной и в греко-римской борьбе.

İdman.biz

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