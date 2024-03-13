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Еще 7 медалей во второй день "Кубка Победы" - ФОТО

Борьба
Новости
13 Марта 2024 22:16
Еще 7 медалей во второй день "Кубка Победы" - ФОТО

Продолжается «Кубок Победы» среди молодых борцов, проходящий в турецкой Анталье.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований наши борцы завоевали 7 медалей.

В вольной борьбе самое высокое место на пьедестале почета заняли Руслан Ализаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг). Саид Пашаев (92 кг) завоевал серебряную медаль.

В греко-римской борьбе Амрах Амрахов (48 кг) занял второе место, Али Назаров (55 кг) - третье.

В женской борьбе Назрин Ахмедли (43 кг) и Эсра Мамедли (49 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что во второй день соревнований, как и в первый день, наши борцы завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

İdman.biz

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