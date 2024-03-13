Наш борец, выигравший международный турнир: "Он был сложнее чемпионата Европы"

«Перед соревнованиями у нас был очень сильный сбор в Казахстане».

Об этом İdman.biz заявил член молодежной сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Руслан Нуруллаев (72 кг).

Спортсмен, завоевавший единственную золотую медаль для нашей страны на турнире «Жаксылык Ушкемпиров», который традиционно проводится в столице Казахстана Астане, прокомментировал свою победу. 20-летний Нуруллаев, второй раз подряд поднявшийся на вершину пьедестала почета в подобном соревновании, рассказал, что турнир был сложнее, чем чемпионат Европы:

"Уровень соревнований был высокий. В нем приняли участие сильные конкуренты. В первом поединке я победил россиянина, затем казаха и кыргыза и вышел в финал. В решающем поединке я победил местного спортсмена Таира Амангельди. Я выиграл его в прошлом году. Но на этот раз было сложнее. Я подошел к своей работе более ответственно».

Он сообщил, что его цель - завоевать золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей до 23 лет, который пройдет в Баку 20-26 мая:

"Не должно быть другого выбора, кроме как подняться на вершину пьедестала почета перед домашними болельщиками. Я постараюсь сделать все возможное. Соревнования в Казахстане также стали очень хорошей подготовкой к чемпионату Европы. Спортсмены из азиатских стран используют очень хорошие финты. 18 дней сборов с ними прошли очень хорошо. Мы взяли у них самое хорошее, а они взяли самое хорошее у нас».

Отметим, что на турнире в Казахстане Исмаил Рзаев (82 кг) завоевал серебряную медаль, Гусейн Савадов (55 кг) и Мухаммад Шукурзаде (63 кг) - бронзовые.

Эмин Ага

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