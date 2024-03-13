Санан Сулейманов: "Я не такой быстрый, как леопард" - ВИДЕО - ФОТО

İdman.biz сообщает, что в эфир вышел очередной выпуск передачи «İdman Bizdə».

Гостем программы на этот раз стал чемпион Европы по греко-римской борьбе Санан Сулейманов, завоевавший лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Наш гость оценил свое нынешнее положение и прокомментировал выступление на соревнованиях, в которых он участвовал в этом году. Он также рассказал о своих ожиданиях от своих товарищей по команде на Европейском олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Баку и является лицензией на летние Олимпийские игры Париж-2024, и назвал свою главную цель в четырехлетней гонке на вершину.

Представляем видеоверсию интервью:

İdman.biz