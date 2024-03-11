Наши борцы на "Кубке Победы"

Завтра в турецкой Анталье стартует турнир по борьбе «Кубок Победы».

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях примут участие борцы-юниоры до 17 лет.

Сборную Азербайджана на турнире будет представлять большая команда. Она выступит под руководством старшего тренера сборной по греко-римской борьбе Талеха Исрафилова и тренеров Назима Ахмедова, Расима Агаева и Эльбруса Мамедова. В состав команды из 20 человек входят Ниджат Искендерли, Шахид Набиев (оба по 45 кг), Амрах Амрахов, Али Суджаев (оба по 48 кг), Туран Дашдамиров (51 кг), Али Назаров, Ниджат Дадашов (оба по 55 кг), Айхан Джавадов, Сайяд Нагизаде, Гусейн Агаев (все 60 кг), Орудж Ибрагимхалилов, Исбандияр Иманов, Акиф Наджафов, Эмиль Абдуллаев (все 65 кг), Юсиф Ахмедлы (71 кг), Эльнур Гусейнов, Джавад Мамедов, Орхан Гаджиев (все 80 кг), Микаил Исмаилов (92 кг) и Али Байрамов (110 кг).

Под руководством старшего тренера Ровшана Умудова и тренеров Хасрата Мамедъярова в соревнованиях женщин-борцов выступят Назрин Ахмедли (43 кг), Эсра Мамедли (49 кг), Хадиджаханым Таибова (53 кг), Фидан Бабаева (57 кг), Гюнай Гурбанова (62 кг) и Захра Керимзаде (73 кг).

В традиционном турнире примут участие 12 борцов вольного стиля под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова и тренеров Вахида Мамедова - Камал Ахмедов (45 кг), Руслан Ализаде (48 кг), Магомедали Ализаде (51 кг), Гусейн Гусейнов (55 кг), Гусейн Исмайлов, Рахид Сейфуллазаде (оба 60 кг), Иса Юсибов (65 кг), Мухаммад Аббасзаде, Гусейн Мамедтагизаде (оба 80 кг), Фархад Сулейманлы, Саид Пашаев (оба 92 кг) и Исмаил Керимов (110 кг).

Международный судья Кямран Бахишов будет защищать справедливость на «Кубке Победы».

Отметим, что турнир завершится 14 марта.

İdman.biz