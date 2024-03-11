11 Марта 2024
RU

Наши борцы на "Кубке Победы"

Борьба
Новости
11 Марта 2024 19:07
Наши борцы на "Кубке Победы"

Завтра в турецкой Анталье стартует турнир по борьбе «Кубок Победы».

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях примут участие борцы-юниоры до 17 лет.

Сборную Азербайджана на турнире будет представлять большая команда. Она выступит под руководством старшего тренера сборной по греко-римской борьбе Талеха Исрафилова и тренеров Назима Ахмедова, Расима Агаева и Эльбруса Мамедова. В состав команды из 20 человек входят Ниджат Искендерли, Шахид Набиев (оба по 45 кг), Амрах Амрахов, Али Суджаев (оба по 48 кг), Туран Дашдамиров (51 кг), Али Назаров, Ниджат Дадашов (оба по 55 кг), Айхан Джавадов, Сайяд Нагизаде, Гусейн Агаев (все 60 кг), Орудж Ибрагимхалилов, Исбандияр Иманов, Акиф Наджафов, Эмиль Абдуллаев (все 65 кг), Юсиф Ахмедлы (71 кг), Эльнур Гусейнов, Джавад Мамедов, Орхан Гаджиев (все 80 кг), Микаил Исмаилов (92 кг) и Али Байрамов (110 кг).

Под руководством старшего тренера Ровшана Умудова и тренеров Хасрата Мамедъярова в соревнованиях женщин-борцов выступят Назрин Ахмедли (43 кг), Эсра Мамедли (49 кг), Хадиджаханым Таибова (53 кг), Фидан Бабаева (57 кг), Гюнай Гурбанова (62 кг) и Захра Керимзаде (73 кг).

В традиционном турнире примут участие 12 борцов вольного стиля под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова и тренеров Вахида Мамедова - Камал Ахмедов (45 кг), Руслан Ализаде (48 кг), Магомедали Ализаде (51 кг), Гусейн Гусейнов (55 кг), Гусейн Исмайлов, Рахид Сейфуллазаде (оба 60 кг), Иса Юсибов (65 кг), Мухаммад Аббасзаде, Гусейн Мамедтагизаде (оба 80 кг), Фархад Сулейманлы, Саид Пашаев (оба 92 кг) и Исмаил Керимов (110 кг).

Международный судья Кямран Бахишов будет защищать справедливость на «Кубке Победы».

Отметим, что турнир завершится 14 марта.

İdman.biz

Новости по теме

Объявлена ​​программа европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе, который пройдет в Баку
15:44
Борьба

Объявлена ​​программа европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе, который пройдет в Баку

Спортсмены, вышедшие в финал в каждом весе соревнований, которые пройдут на Национальной арене гимнастики, получат лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже
Азербайджанский борец поднялся на пьедестал почета в Якутске
00:39
Борьба

Азербайджанский борец поднялся на пьедестал почета в Якутске

Мемориал Романа Дмитриева по вольной борьбе продолжается в Якутске, Россия
Вторая медаль "вольников" в Анталье
10 Марта 22:23
Борьба

Вторая медаль "вольников" в Анталье

Завершился турнир Яшара Догу и Вехби Эмре, проходивший в Анталье
Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль
10 Марта 09:11
Борьба

Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль

В третий день турнира "Яшар Догу и Вехби Эмре" в Анталье (Турция) стартовали соревнования по вольной борьбе
Чемпионат Азербайджана по борьбе
8 Марта 23:21
Борьба

Чемпионат Азербайджана по борьбе

12-15 марта в Олимпийском спортивном комплексе "Шаган" пройдет чемпионат Азербайджана по борьбе среди юношей до 15 лет
В Казахстан отправятся 17 борцов
8 Марта 22:03
Борьба

В Казахстан отправятся 17 борцов

11 марта в столице Казахстана Астане стартует турнир "Жаксылык Ушкемпиров" среди юных борцов греко-римского стиля

Самое читаемое

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20
10 Марта 14:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг мировых клубов
Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
10 Марта 09:50
Азербайджанский футбол

Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы
Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА
9 Марта 15:08
Азербайджанский футбол

Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА

Выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, "Карабах" вписал новую страницу в историю азербайджанского футбола, сыграв в первой игре в Баку вничью 2:2 с немецким "Байером"
Джошуа нокаутировал Нганну - ВИДЕО
9 Марта 08:34
Другие

Джошуа нокаутировал Нганну - ВИДЕО

В первом раунде Нганну побывал в нокдауне