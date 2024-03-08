"Судьи дали мне штрафной балл и…"

«Турнир прошел на хорошем уровне. Моими соперниками были спортсмены мирового уровня».

Об этом İdman.biz сообщил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Зия Бабашов (63 кг).

Борец, завоевавший серебряную медаль на турнире «Яшар Догу и Вехби Эмре» в турецкой Анталье, оценил свое выступление. Бабашов, проигравший в финале россиянину Джамболату Локьяеву, объяснил, чего не хватило на пути к "золоту":

"Я хорошо проанализировал своего соперника в решающем матче. Но допустил небольшую ошибку, и судьи дали мне штрафное очко. Счет был 3:3, поэтому я проиграл российскому спортсмену. Это мой первый международный турнир среди взрослых. Поэтому был азарт. Но этот азарт не сыграл роли в моем поражении».

Он заявил, что в будущем компенсирует неудачи на чемпионате Европы:

"Соревнования стали хорошей подготовкой к чемпионату Европы среди юношей до 23 лет, который пройдет в нашей стране. Моя главная цель - успешно выступить в Баку, поднять наш флаг и спеть наш гимн».

Отметим, что Турал Мехтиев (55 кг) также завоевал бронзовую медаль в первый день соревнований.

Эмин Ага

İdman.biz