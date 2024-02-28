Неизвестные стороны Рафика Гусейнова

«Если вы не любите свою работу должным образом, как бы вы ни хотели иметь ум, силу, практику, технику, ничто из этого вам не поможет. Вы должны любить все, что делаете».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Рафик Гусейнов.

О своих увлечениях он рассказал в интервью Федерации борьбы Азербайджана. 35-летний олимпийский призер рассказал, что любит готовить:

«Мне больше нравится готовить. Мои друзья это знают. Больше люблю готовить национальные блюда. Не скажу, что умею готовить долму. Но готовлю нормально хаш, плов, шашлыки».

Он также рассказал о своих любимых фильмах: «Первый из моих любимых фильмов - это «Отец солдата» режиссёра Резо Чхеидзе 1965 года. Второй - фильм 2011 года «Лучшее предложение». Это триллер и драма. Заканчивается очень трагично. Вот почему мне он нравится. Третий - фильм «Один день».

Отметим, что Гусейнов, который когда-то был сильнейшим в мире, является трехкратным чемпионом Европы. Он также бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио-2020.

İdman.biz