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Азербайджанские «вольники» завоевали четыре бронзы на финише ЕВРО

Борьба
Новости
18 Февраля 2024 22:43
Азербайджанские «вольники» завоевали четыре бронзы на финише ЕВРО

В Бухаресте завершился чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, в заключительный день соревнований азербайджанские «вольники» выиграли четыре бронзовые награды.

Их завоевали Нуреддин Новрузов (61 кг), Туран Байрамов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

74 кг
Схватка за бронзу
Туран Байрамов выиграл у Мохаммада Моттагиниа (Испания).

86 кг
Схватка за бронзу
Арсений Джиоев обыграл Арслана Багаева (Нейтральный статус, 6:4)

125 кг
Схватка за бронзу
Георгий Мешвилдишвили победил Мурази Мчелидзе (Украина, 10:0)

61 кг
Схватка за бронзу
Нураддин Новрузов выиграл у утешительной схватке Нильса Лутерта (Швейцария, 12:2), а в поединке за бронзу одолел Георгия Вангелова (Болгария, 7:3)

В активе сборной Азербайджана по итогам ЕВРО 16 наград (5-3-8). У «классиков» чемпионами стали Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг), серебро у Рашада Мамедова (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а бронзу завоевал Бека Канделаки (130 кг).

В женской борьбе у нас два золота благодаря Марии Стадник (50 кг) и Алене Колесник (59 кг), а также бронза Элис Маноловой (65 кг).

В вольной борьбе серебро у Магомедхан Магомедова (97 кг), а бронза у Ислама Базарганова (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Нураддина Новрузова (61 кг), Турана Байрамова (74 кг), Арсения Джиоева (86 кг) и Георгия Мешвилдишвили (125 кг).

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20:10

В Бухаресте завершается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, в заключительный день соревнований у азербайджанских «вольников» несколько шансов выиграть бронзовые награды.

Свои возможности использовали Нураддин Новрузов (61 кг) и Туран Байрамов (74 кг).

Схватки за бронзу также проведут Арсений Джиоев (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

74 кг
Схватка за бронзу
Туран Байрамов выиграл у Мохаммада Моттагиниа (Испания).

86 кг
Схватка за бронзу
Арсений Джиоев встретится с Арсланом Банаевым (Нейтральный статус).

125 кг
Схватка за бронзу
Георгий Мешвилдишвили поборется с Мурази Мчелидзе (Грузия).

61 кг
Схватка за бронзу
Нураддин Новрузов выиграл у утешительной схватке Нильса Лутерта (Швейцария, 12:2), а в поединке за бронзу одолел Георгия Вангелова (Болгария, 7:3)

----------

09:10

В Бухаресте завершается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, в заключительный день соревнований у азербайджанских «вольников» есть несколько шансов выиграть бронзовые награды. Непосредственно за медали будут бороться Туран Байрамов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг), а Нураддин Новрузов (61 кг) выступит в утешительном блоке.

74 кг
Схватка за бронзу
Туран Байрамов ждет соперника.

86 кг
Схватка за бронзу
Арсений Джиоев ждет соперника

125 кг
Схватка за бронзу
Георгий Мешвилдишвили ждет соперника

61 кг
Блок утешения
Нураддин Новрузов поборется с Нильсом Лутертом (Швейцария).

На сегодняшний день в активе сборной Азербайджана 12 наград (5-3-4). У «классиков» чемпионами стали Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг), серебро у Рашада Мамедова (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а бронзу завоевал Бека Канделаки (130 кг). В женской борьбе у нас два золота благодаря Марии Стадник (50 кг) и Алене Колесник (59 кг), а также бронза Элис Маноловой (65 кг).

В вольной борьбе серебро у Магомедхан Магомедова (97 кг), а бронза у Ислама Базарганова (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг).

İdman.biz

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