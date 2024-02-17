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Финал Магомедова, два шанса на бронзу и новые надежды в очередной день ЕВРО

Борьба
Новости
17 Февраля 2024 09:27
Финал Магомедова, два шанса на бронзу и новые надежды в очередной день ЕВРО

В Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, выступление продолжают "вольники". В вечерней сессии команду Азербайджана ждет финал с участием Маномедхана Магомедова (97 кг), тогда как Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) оспорят бронзу.

97 кг
Финал
Магомедхан Магомедов встретится с Гиви Матчарашвили (Грузия).
57 кг
Схватка за бронзу
Ислам Базарганов поборется с Камилем Керимовым (Украина).
65 кг
Схватка за бронзу
Али Рагимзаде ждет соперника.

В утренней и дневной сессии выступят пять наших "вольников".

61 кг
Нураддин Новрузов начнет чемпионат встречей с Владимиром Егоровым (Северная Македония).
74 кг
Туран Байрамов выйдет на ковер против Зелимхана Гаджиева (Франция).
86 кг
Арсений Джиоев ждет Мэтью Финесильвера (Израиль).
92 кг
Осман Нурмагомедов будет противостоять Магомеду Курбанову (Нейтральный статус)
125 кг
Георгий Мешвилдишвили встретится с Левой Геворгяном (Армения).

На сегодняшний день в активе сборной Азербайджана девять наград (5-2-2). У "классиков" чемпионами стали Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг), серебро у Рашада Мамедова (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а бронзу завоевал Бека Канделаки (130 кг). В женской борьбе у нас два золота благодаря Марии Стадник (50 кг) и Алене Колесник (59 кг), а также бронза Элис Маноловой (65 кг).

İdman.biz

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