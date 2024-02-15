15 Февраля 2024
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Эльдениз Азизли: "Наша нынешня сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории" - "İdman Bizdə” - ВИДЕО - ФОТО

Борьба
Новости
15 Февраля 2024 17:56
Эльдениз Азизли: "Наша нынешня сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории" - "İdman Bizdə” - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышел очередной выпуск программы "İdman Bizdə”.

На этот раз ее гостем стал известный спортсмен, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Эльдениз Азизли.

Наш гость оценил выступление сборной на чемпионате Европы, проходящем в Румынии, и рассказал, когда он восстановится после травмы и вернется на ковер. Он также выразил уверенность, что сборная по вольной борьбе оправдает ожидания и озвучил свои ожидания от олимпийского года.

Представляем видеоверсию интервью:

İdman.biz

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