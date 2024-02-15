Стадник завоевала золото, Колесник выступит в финале

В Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня продолжатся соревнования среди женщин. Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг) проведут финалы.

А Элис Манолова (65 кг) завтра оспорит бронзу.

50 кг

Финал

Мария Стадник в решающем поединке встретилась с Эвин Демирхан (Турция) и одержала победу со счетом 10:0, завоевав золото.

59 кг

Финал

Алена Колесник поборется с Алиной Филиппович (Украина).

65 кг

Элис Манолова прошла Николету Бармпу из Греции (5:0), а далее выиграла у Татьяны Паулавы (Нейтральный статус) с разницей в четыре балла – 5:1. В полуфинале она проиграла Ирине Колоденко из Украины (0:11) и поборется за бронзу.

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19:54

В Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня продолжатся соревнования среди женщин. Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг) проведут финалы.

А Элис Манолова (65 кг) завтра оспорит бронзу.

50 кг

Финал

Мария Стадник встретится с Эвин Демирхан (Турция).

59 кг

Финал

Алена Колесник поборется с Алиной Филиппович (Украина).

65 кг

Элис Манолова прошла Николету Бармпу из Греции (5:0), а далее выиграла у Татьяны Паулавы (Нейтральный статус) с разницей в четыре балла – 5:1. В полуфинале она проиграла Ирине Колоденко из Украины (0:11) и поборется за бронзу.

----------

17:32

В Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня продолжатся соревнования среди женщин. Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг) проведут финалы.

А Жаля Алиева (57 кг), Биргюль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (65 кг) провели первые схватки. Манолова вышла в полуфинал.

50 кг

Финал

Мария Стадник встретится с Эвин Демирхан (Турция)

59 кг

Финал

Алена Колесник поборется с Алиной Филиппович (Украина).

57 кг

Жаля Алиева вначале выиграла у Эрики Богнар из Венгрии (9:2), но в четвертьфинале уступила украинке Соломии Винник – 5:12.

62 кг

Биргюль Солтанова проиграла в первом же круге Грейс Буллен (Норвегия) – 5:14.

65 кг

Элис Манолова прошла Николету Бармпу из Греции (5:0), а далее выиграла у Татьяны Паулавы (Нейтральный статус) с разницей в четыре балла – 5:1. В полуфинале она встретится с Ириной Колоденко из Украины.

Отметим, что накануне чемпионат Европы завершили борцы греко-римского стиля. В активе нашей команды 3 золотые, 2 серебряные и одна бронзовая награда. Титул выиграли Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг), серебро у Рашада Мамедова (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а бронза у Беки Канделаки (130 кг).

İdman.biz