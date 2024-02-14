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Наш чемпион Европы: "Главное, чтобы даже когда проигрываешь, тебя помнили, я увидел их настоящие лица" - ИНТЕРВЬЮ

Борьба
Интервью
14 Февраля 2024 12:53
Наш чемпион Европы: "Главное, чтобы даже когда проигрываешь, тебя помнили, я увидел их настоящие лица" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью победителя чемпионата Европы по греко-римской борьбе Мурада Мамедова (63 кг) сайту İdman.biz

- Вы наконец-то стали чемпионом Европы. Каково это?

- Быть чемпионом Европы - это прекрасное чувство. Это невозможно выразить словами. До этого у меня были серебряная и бронзовая медали. Когда я приехал сюда, то сказал, что приехал в Румынию, чтобы стать чемпионом. Правда, я серьезно повредил руку на турнире в Хорватии. По совету врачей мне действительно предстоит операция. Я этого не хотел. Если бы это произошло, мне пришлось бы держаться подальше от турниров 5-6 месяцев. Я настоял на том, чтобы не делать операцию, заняться борьбой и, к счастью, стал чемпионом Европы.

- Планируете ли вы делать операцию после этого турнира?

- Нет, я сейчас об этом не думаю. Впереди лицензионные турниры. Если я выиграю лицензию на Олимпиаду, меня прооперируют после Парижа-2024. Но если не получится, то ускорю процесс.

- Вы оправдали себя в весе 63 кг. Вы продолжите выступать в этом весе или перейдете в олимпийский?

- На последних 2-3 соревнованиях я борюсь в весе 63 кг. Причина в том, что лидер основного веса команды Талех Мамедов повредил колено. Сейчас очень сложно сказать, что я больше не буду бороться в олимпийском весе. Будущее покажет. Будут варианты, будет все, что скажут тренеры.

- Вы взяли полный комплект медалей на чемпионате Европы. На чемпионате мира не хватает только золота. Вы верите, что сможете это сделать?

- Конечно. Я не завершаю карьеру. Пришло время стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Фактически, я мог бы стать чемпионом мира в Сербии в 2023 году. Непрофессионализм судей не позволил мне это сделать. Если бы был нормальный судья, я бы выиграл там золотую медаль.

- От кого прозвучало первое поздравление после того, как вы стали чемпионом?

- Когда ты становишься чемпионом, тебя все поздравляют (смеется). Главное, чтобы они помнили о человеке, когда он терпит поражение. Я потерялся на некоторое время и увидел настоящие лица некоторых из них. Теперь все поздравляют. Конечно, это хорошие чувства.

- Кому вы посвящаете чемпионство?

- Я хочу посвятить золотую медаль своему отцу. Потому что 5 апреля у него день рождения. Это правда было немного рано (смеется). Но я все равно посвящаю ее ему. Он очень хотел, чтобы я стал чемпионом среди взрослых.

- Вы произвели классное впечатление на чемпионате. Вы как будто с самого начала чувствовали, что выиграете.

- Мне было очень комфортно, когда я выходил на турнир. Когда я пришел сюда к Исламу Аббасову, то сказал, что смотрю на эти соревнования как на обычный турнир, нет ощущения чемпионата Европы. У меня было 4 поединка, и я закончил их с легким чувством волнения. Будь то чувство страха, удушье от волнения, такого не происходило. За годы борьбы я накопил хороший опыт. Я обязан всем своему опыту.

- Каковы ваши основные цели?

- Было бы здорово выиграть лицензию на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже, завоевать медаль во Франции и, конечно, стать чемпионом. Я стремлюсь к мировому и олимпийскому золоту. Если это произойдет, моя медальная коллекция на чемпионате мира пополнится.

Эмин Ага

İdman.biz

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