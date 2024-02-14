Нихат Мамедли и Хасрат Джафаров стали чемпионами Европы, Ульви проиграл в финале

Сегодня завершится борьба борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, победители в 5 весовых категориях будут объявлены в третий день соревнований, которые проходят в столице Румынии Бухаресте.

Поединки за медали пройдут в весах 60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Четверо азербайджанских борцов проведут последние бои в Бухаресте. Трое из них поборются за золото, один - за бронзу.

60 кг

Нихат Мамедли, выигравший четыре поединка, в решающем поединке сразился с Виктором Чебану из Молдовы. Поединок завершился победой азербайджанского борца со счетом 8:3 и он стал чемпионом Европы.

67 кг

Хасрат Джафаров в финале боролся с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус). Наш борец победил со счетом 8:5. Хасрат сохранил за собой титул чемпиона Европы, завоеванный им в прошлом году.

72 кг

Ульви Ганизаде, одержавший три победы подряд, пытался защитить титул, завоеванный им в Загребе в прошлом году. В финал он встретился с турком Сельджуком Джаном. Соперник отомстил за поражение в полуфинале прошлогоднего чемпионата.

82 кг

Утешительный блок

Трехкратный чемпион мира Рафик Гусейнов встретился с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа дала бы ему шанс побороться за бронзу. Но наш спортсмен уступил со счетом 0:9 и завершил чемпионат без медали.

Отметим, что наши «классики» уже завоевали в Бухаресте три медали. Мурад Мамедов (63 кг) завоевал титул чемпиона, Рашад Мамедов (55 кг) занял второе место, а Бека Канделаки (130 кг) завоевал бронзовую медаль.

----------

21:14

Сегодня завершится борьба борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, победители в 5 весовых категориях будут объявлены в третий день соревнований, которые проходят в столице Румынии Бухаресте.

Поединки за медали пройдут в весах 60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Четверо азербайджанских борцов проведут последние бои в Бухаресте. Трое из них поборются за золото, один - за бронзу.

60 кг

Нихат Мамедли, выигравший четыре поединка, в решающем поединке сразился с Виктором Чебану из Молдовы. Поединок завершился победой азербайджанского борца со счетом 8:3 и он стал чемпионом Европы.

67 кг

Хасрат Джафаров в финале боролся с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус). Наш борец победил со счетом 8:5. Хасрат сохранил за собой титул чемпиона Европы, завоеванный им в прошлом году.

72 кг

Финал

Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция).

82 кг

Утешительный блок

Трехкратный чемпион мира Рафик Гусейнов встретился с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа дала бы ему шанс побороться за бронзу. Но наш спортсмен уступил со счетом 0:9 и завершил чемпионат без медали.

Отметим, что наши «классики» уже завоевали в Бухаресте три медали. Мурад Мамедов (63 кг) завоевал титул чемпиона, Рашад Мамедов (55 кг) занял второе место, а Бека Канделаки (130 кг) завоевал бронзовую медаль.

----------

20:43

Сегодня завершатся поединки борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, победители в 5 весовых категориях будут объявлены в третий день соревнований, которые проходят в столице Румынии Бухаресте.

Поединки за медали пройдут в весах 60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Четверо азербайджанских борцов проведут последние бои в Бухаресте. Трое из них поборются за золото, один - за бронзу.

60 кг

Нихат Мамедли, выигравший четыре поединка, в решающем поединке сразился с Виктором Чебану из Молдовы. Поединок завершился победой азербайджанского борца со счетом 8:3 и он стал чемпионом Европы.

67 кг

Финал

Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус).

72 кг

Финал

Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция).

82 кг

Утешительный блок

Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.

50 кг

Мария Стадник победила в первой схватке Милану Дадашеву (Нейтральный статус) со счетом 11:0 и вышла в полуфинал. На этой стадии она справилась с Оксаной Ливач из Украины (6:0), а в финале встретится с Эвин Демирхан (Турция).

59 кг

Алена Колесник начала с победы над румынкой Катериной Жидачевска (4:0) , а в полуфинале нанесла поражение Патриции Джилл из Польши - 7:3.

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19:50

В Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, в третий день соревнований команда Азербайджана по греко-римской борьбе пополнит копилку медалей. В финале поборются Нихад Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Рафик Гусейнов (82 кг) выступит в утешительном блоке.

Вместе с тем, выступления начали и представительницы женской борьбы. На ковер вышли Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг), вышедшие в финал.

60 кг

Финал

Нихат Мамедли встретится с Виктором Чебану (Молдова).

67 кг

Финал

Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус).

72 кг

Финал

Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция).

82 кг

Утешительный блок

Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.

50 кг

Мария Стадник победила в первой схватке Милану Дадашеву (Нейтральный статус) со счетом 11:0 и вышла в полуфинал. На этой стадии она справилась с Оксаной Ливач из Украины (6:0), а в финале встретится с Эвин Демирхан (Турция).

59 кг

Алена Колесник начала с победы над румынкой Катериной Жидачевска (4:0) , а в полуфинале нанесла поражение Патриции Джилл из Польши - 7:3.

-----------

16:02

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, в третий день соревнований команда Азербайджана по греко-римской борьбе пополнит копилку медалей. В финале поборются Нихад Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Рафик Гусейнов (82 кг) выступит в утешительном блоке.

Вместе с тем, выступления начинают и представительницы женской борьбы. На ковер вышли Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг).

60 кг

Финал

Нихат Мамедли встретится с Виктором Чебану (Молдова).

67 кг

Финал

Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус)

72 кг

Финал

Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция)

82 кг

Утешительный блок

Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.

50 кг

Мария Стадник победила в первой схватке Милану Дадашеву (Нейтральный статус) со счетом 11:0 и вышла в полуфинал.

59 кг

Алена Колесник начала с победы над румынкой Катериной Жидачевска (4:0) и поборется в полуфинале.

После двух дней ЕВРО в активе сборной Азербайджана полный комплект наград в зачете по «классикам». Мурад Мамедов (63 кг) стал чемпионом, Рашад Мамедов (55 кг) завоевал серебро, а Бека Канделаки (130 кг) добыл бронзу.

-----------

09:25

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, в третий день соревнований команда Азербайджана по греко-римской борьбе пополнит копилку медалей. В финале поборются Нихад Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Рафик Гусейнов (82 кг) выступит в утешительном блоке.

Вместе с тем, выступления начинают и представительницы женской борьбы. На ковер выйдут Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг).

60 кг

Финал

Нихат Мамедли встретится с Виктором Чебану (Молдова).

67 кг

Финал

Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус)

72 кг

Финал

Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция)

82 кг

Утешительный блок

Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.

В свою очередь, Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг) начнут выступления со второго круга.

После двух дней ЕВРО в активе сборной Азербайджана полный комплект наград в зачете по «классикам». Мурад Мамедов (63 кг) стал чемпионом, Рашад Мамедов (55 кг) завоевал серебро, а Бека Канделаки (130 кг) добыл бронзу.

İdman.biz