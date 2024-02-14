Нихат Мамедли и Хасрат Джафаров стали чемпионами Европы, Ульви проиграл в финале

Сегодня завершится борьба борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по борьбе.
Как сообщает İdman.biz, победители в 5 весовых категориях будут объявлены в третий день соревнований, которые проходят в столице Румынии Бухаресте.
Поединки за медали пройдут в весах 60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Четверо азербайджанских борцов проведут последние бои в Бухаресте. Трое из них поборются за золото, один - за бронзу.
60 кг
Нихат Мамедли, выигравший четыре поединка, в решающем поединке сразился с Виктором Чебану из Молдовы. Поединок завершился победой азербайджанского борца со счетом 8:3 и он стал чемпионом Европы.
67 кг
Хасрат Джафаров в финале боролся с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус). Наш борец победил со счетом 8:5. Хасрат сохранил за собой титул чемпиона Европы, завоеванный им в прошлом году.
72 кг
Ульви Ганизаде, одержавший три победы подряд, пытался защитить титул, завоеванный им в Загребе в прошлом году. В финал он встретился с турком Сельджуком Джаном. Соперник отомстил за поражение в полуфинале прошлогоднего чемпионата.
82 кг
Утешительный блок
Трехкратный чемпион мира Рафик Гусейнов встретился с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа дала бы ему шанс побороться за бронзу. Но наш спортсмен уступил со счетом 0:9 и завершил чемпионат без медали.
Отметим, что наши «классики» уже завоевали в Бухаресте три медали. Мурад Мамедов (63 кг) завоевал титул чемпиона, Рашад Мамедов (55 кг) занял второе место, а Бека Канделаки (130 кг) завоевал бронзовую медаль.
----------
21:14
Сегодня завершится борьба борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по борьбе.
Как сообщает İdman.biz, победители в 5 весовых категориях будут объявлены в третий день соревнований, которые проходят в столице Румынии Бухаресте.
Поединки за медали пройдут в весах 60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Четверо азербайджанских борцов проведут последние бои в Бухаресте. Трое из них поборются за золото, один - за бронзу.
60 кг
Нихат Мамедли, выигравший четыре поединка, в решающем поединке сразился с Виктором Чебану из Молдовы. Поединок завершился победой азербайджанского борца со счетом 8:3 и он стал чемпионом Европы.
67 кг
Хасрат Джафаров в финале боролся с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус). Наш борец победил со счетом 8:5. Хасрат сохранил за собой титул чемпиона Европы, завоеванный им в прошлом году.
72 кг
Финал
Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция).
82 кг
Утешительный блок
Трехкратный чемпион мира Рафик Гусейнов встретился с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа дала бы ему шанс побороться за бронзу. Но наш спортсмен уступил со счетом 0:9 и завершил чемпионат без медали.
Отметим, что наши «классики» уже завоевали в Бухаресте три медали. Мурад Мамедов (63 кг) завоевал титул чемпиона, Рашад Мамедов (55 кг) занял второе место, а Бека Канделаки (130 кг) завоевал бронзовую медаль.
----------
20:43
Сегодня завершатся поединки борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по борьбе.
Как сообщает İdman.biz, победители в 5 весовых категориях будут объявлены в третий день соревнований, которые проходят в столице Румынии Бухаресте.
Поединки за медали пройдут в весах 60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Четверо азербайджанских борцов проведут последние бои в Бухаресте. Трое из них поборются за золото, один - за бронзу.
60 кг
Нихат Мамедли, выигравший четыре поединка, в решающем поединке сразился с Виктором Чебану из Молдовы. Поединок завершился победой азербайджанского борца со счетом 8:3 и он стал чемпионом Европы.
67 кг
Финал
Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус).
72 кг
Финал
Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция).
82 кг
Утешительный блок
Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.
50 кг
Мария Стадник победила в первой схватке Милану Дадашеву (Нейтральный статус) со счетом 11:0 и вышла в полуфинал. На этой стадии она справилась с Оксаной Ливач из Украины (6:0), а в финале встретится с Эвин Демирхан (Турция).
59 кг
Алена Колесник начала с победы над румынкой Катериной Жидачевска (4:0) , а в полуфинале нанесла поражение Патриции Джилл из Польши - 7:3.
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19:50
В Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе.
Как передает İdman.biz, в третий день соревнований команда Азербайджана по греко-римской борьбе пополнит копилку медалей. В финале поборются Нихад Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Рафик Гусейнов (82 кг) выступит в утешительном блоке.
Вместе с тем, выступления начали и представительницы женской борьбы. На ковер вышли Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг), вышедшие в финал.
60 кг
Финал
Нихат Мамедли встретится с Виктором Чебану (Молдова).
67 кг
Финал
Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус).
72 кг
Финал
Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция).
82 кг
Утешительный блок
Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.
50 кг
Мария Стадник победила в первой схватке Милану Дадашеву (Нейтральный статус) со счетом 11:0 и вышла в полуфинал. На этой стадии она справилась с Оксаной Ливач из Украины (6:0), а в финале встретится с Эвин Демирхан (Турция).
59 кг
Алена Колесник начала с победы над румынкой Катериной Жидачевска (4:0) , а в полуфинале нанесла поражение Патриции Джилл из Польши - 7:3.
-----------
16:02
Продолжается чемпионат Европы по борьбе.
Как передает İdman.biz, в третий день соревнований команда Азербайджана по греко-римской борьбе пополнит копилку медалей. В финале поборются Нихад Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Рафик Гусейнов (82 кг) выступит в утешительном блоке.
Вместе с тем, выступления начинают и представительницы женской борьбы. На ковер вышли Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг).
60 кг
Финал
Нихат Мамедли встретится с Виктором Чебану (Молдова).
67 кг
Финал
Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус)
72 кг
Финал
Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция)
82 кг
Утешительный блок
Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.
50 кг
Мария Стадник победила в первой схватке Милану Дадашеву (Нейтральный статус) со счетом 11:0 и вышла в полуфинал.
59 кг
Алена Колесник начала с победы над румынкой Катериной Жидачевска (4:0) и поборется в полуфинале.
После двух дней ЕВРО в активе сборной Азербайджана полный комплект наград в зачете по «классикам». Мурад Мамедов (63 кг) стал чемпионом, Рашад Мамедов (55 кг) завоевал серебро, а Бека Канделаки (130 кг) добыл бронзу.
-----------
09:25
В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по борьбе.
Как передает İdman.biz, в третий день соревнований команда Азербайджана по греко-римской борьбе пополнит копилку медалей. В финале поборются Нихад Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Рафик Гусейнов (82 кг) выступит в утешительном блоке.
Вместе с тем, выступления начинают и представительницы женской борьбы. На ковер выйдут Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг).
60 кг
Финал
Нихат Мамедли встретится с Виктором Чебану (Молдова).
67 кг
Финал
Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус)
72 кг
Финал
Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция)
82 кг
Утешительный блок
Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.
В свою очередь, Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг) начнут выступления со второго круга.
После двух дней ЕВРО в активе сборной Азербайджана полный комплект наград в зачете по «классикам». Мурад Мамедов (63 кг) стал чемпионом, Рашад Мамедов (55 кг) завоевал серебро, а Бека Канделаки (130 кг) добыл бронзу.
İdman.biz