14 Февраля 2024
RU

Нихат Мамедли и Хасрат Джафаров стали чемпионами Европы, Ульви проиграл в финале

Борьба
Новости
14 Февраля 2024 21:54
Нихат Мамедли и Хасрат Джафаров стали чемпионами Европы, Ульви проиграл в финале

Сегодня завершится борьба борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, победители в 5 весовых категориях будут объявлены в третий день соревнований, которые проходят в столице Румынии Бухаресте.

Поединки за медали пройдут в весах 60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Четверо азербайджанских борцов проведут последние бои в Бухаресте. Трое из них поборются за золото, один - за бронзу.

60 кг
Нихат Мамедли, выигравший четыре поединка, в решающем поединке сразился с Виктором Чебану из Молдовы. Поединок завершился победой азербайджанского борца со счетом 8:3 и он стал чемпионом Европы.

67 кг

Хасрат Джафаров в финале боролся с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус). Наш борец победил со счетом 8:5. Хасрат сохранил за собой титул чемпиона Европы, завоеванный им в прошлом году.

72 кг

Ульви Ганизаде, одержавший три победы подряд, пытался защитить титул, завоеванный им в Загребе в прошлом году. В финал он встретился с турком Сельджуком Джаном. Соперник отомстил за поражение в полуфинале прошлогоднего чемпионата.

82 кг

Утешительный блок

Трехкратный чемпион мира Рафик Гусейнов встретился с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа дала бы ему шанс побороться за бронзу. Но наш спортсмен уступил со счетом 0:9 и завершил чемпионат без медали.

Отметим, что наши «классики» уже завоевали в Бухаресте три медали. Мурад Мамедов (63 кг) завоевал титул чемпиона, Рашад Мамедов (55 кг) занял второе место, а Бека Канделаки (130 кг) завоевал бронзовую медаль.

----------

21:14

Сегодня завершится борьба борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, победители в 5 весовых категориях будут объявлены в третий день соревнований, которые проходят в столице Румынии Бухаресте.

Поединки за медали пройдут в весах 60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Четверо азербайджанских борцов проведут последние бои в Бухаресте. Трое из них поборются за золото, один - за бронзу.

60 кг
Нихат Мамедли, выигравший четыре поединка, в решающем поединке сразился с Виктором Чебану из Молдовы. Поединок завершился победой азербайджанского борца со счетом 8:3 и он стал чемпионом Европы.

67 кг

Хасрат Джафаров в финале боролся с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус). Наш борец победил со счетом 8:5. Хасрат сохранил за собой титул чемпиона Европы, завоеванный им в прошлом году.

72 кг

Финал

Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция).

82 кг

Утешительный блок

Трехкратный чемпион мира Рафик Гусейнов встретился с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа дала бы ему шанс побороться за бронзу. Но наш спортсмен уступил со счетом 0:9 и завершил чемпионат без медали.

Отметим, что наши «классики» уже завоевали в Бухаресте три медали. Мурад Мамедов (63 кг) завоевал титул чемпиона, Рашад Мамедов (55 кг) занял второе место, а Бека Канделаки (130 кг) завоевал бронзовую медаль.

----------

20:43

Сегодня завершатся поединки борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, победители в 5 весовых категориях будут объявлены в третий день соревнований, которые проходят в столице Румынии Бухаресте.

Поединки за медали пройдут в весах 60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Четверо азербайджанских борцов проведут последние бои в Бухаресте. Трое из них поборются за золото, один - за бронзу.

60 кг
Нихат Мамедли, выигравший четыре поединка, в решающем поединке сразился с Виктором Чебану из Молдовы. Поединок завершился победой азербайджанского борца со счетом 8:3 и он стал чемпионом Европы.

67 кг

Финал

Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус).

72 кг

Финал

Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция).

82 кг

Утешительный блок

Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.

50 кг

Мария Стадник победила в первой схватке Милану Дадашеву (Нейтральный статус) со счетом 11:0 и вышла в полуфинал. На этой стадии она справилась с Оксаной Ливач из Украины (6:0), а в финале встретится с Эвин Демирхан (Турция).

59 кг

Алена Колесник начала с победы над румынкой Катериной Жидачевска (4:0) , а в полуфинале нанесла поражение Патриции Джилл из Польши - 7:3.

----------

19:50

В Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, в третий день соревнований команда Азербайджана по греко-римской борьбе пополнит копилку медалей. В финале поборются Нихад Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Рафик Гусейнов (82 кг) выступит в утешительном блоке.

Вместе с тем, выступления начали и представительницы женской борьбы. На ковер вышли Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг), вышедшие в финал.

60 кг

Финал

Нихат Мамедли встретится с Виктором Чебану (Молдова).

67 кг

Финал

Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус).

72 кг

Финал

Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция).

82 кг

Утешительный блок

Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.

50 кг

Мария Стадник победила в первой схватке Милану Дадашеву (Нейтральный статус) со счетом 11:0 и вышла в полуфинал. На этой стадии она справилась с Оксаной Ливач из Украины (6:0), а в финале встретится с Эвин Демирхан (Турция).

59 кг

Алена Колесник начала с победы над румынкой Катериной Жидачевска (4:0) , а в полуфинале нанесла поражение Патриции Джилл из Польши - 7:3.

-----------

16:02

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, в третий день соревнований команда Азербайджана по греко-римской борьбе пополнит копилку медалей. В финале поборются Нихад Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Рафик Гусейнов (82 кг) выступит в утешительном блоке.

Вместе с тем, выступления начинают и представительницы женской борьбы. На ковер вышли Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг).

60 кг
Финал
Нихат Мамедли встретится с Виктором Чебану (Молдова).

67 кг
Финал
Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус)

72 кг
Финал
Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция)

82 кг
Утешительный блок
Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.

50 кг
Мария Стадник победила в первой схватке Милану Дадашеву (Нейтральный статус) со счетом 11:0 и вышла в полуфинал.

59 кг
Алена Колесник начала с победы над румынкой Катериной Жидачевска (4:0) и поборется в полуфинале.

После двух дней ЕВРО в активе сборной Азербайджана полный комплект наград в зачете по «классикам». Мурад Мамедов (63 кг) стал чемпионом, Рашад Мамедов (55 кг) завоевал серебро, а Бека Канделаки (130 кг) добыл бронзу.

-----------

09:25

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает İdman.biz, в третий день соревнований команда Азербайджана по греко-римской борьбе пополнит копилку медалей. В финале поборются Нихад Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Рафик Гусейнов (82 кг) выступит в утешительном блоке.

Вместе с тем, выступления начинают и представительницы женской борьбы. На ковер выйдут Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг).

60 кг
Финал
Нихат Мамедли встретится с Виктором Чебану (Молдова).

67 кг
Финал
Хасрат Джафаров поборется с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус)

72 кг
Финал
Ульви Ганизаде будет противостоять Сельджуку Джану (Турция)

82 кг
Утешительный блок
Рафик Гусейнов встретится с Гелой Болквадзе (Грузия). Победа даст ему шанс побороться за бронзу.

В свою очередь, Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг) начнут выступления со второго круга.

После двух дней ЕВРО в активе сборной Азербайджана полный комплект наград в зачете по «классикам». Мурад Мамедов (63 кг) стал чемпионом, Рашад Мамедов (55 кг) завоевал серебро, а Бека Канделаки (130 кг) добыл бронзу.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Наш чемпион Европы: "Главное, чтобы даже когда проигрываешь, тебя помнили, я увидел их настоящие лица" - ИНТЕРВЬЮ
12:53
Борьба

Наш чемпион Европы: "Главное, чтобы даже когда проигрываешь, тебя помнили, я увидел их настоящие лица" - ИНТЕРВЬЮ

"Быть чемпионом Европы - это прекрасное чувство"
Рашад Мамедов: "Это только начало, я проявлю себя" - ИНТЕРВЬЮ
10:15
Борьба

Рашад Мамедов: "Это только начало, я проявлю себя" - ИНТЕРВЬЮ

"По этой причине золото было потеряно"
Мурад Мамедов выиграл ЕВРО, серебро у Рашада Мамедова, Канделаки - с бронзой
13 Февраля 22:57
Борьба

Мурад Мамедов выиграл ЕВРО, серебро у Рашада Мамедова, Канделаки - с бронзой

В Бухаресте набирает ход чемпионат Европы по борьбе
Определился первый соперник Марии Стадник на чемпионате Европы - ЖЕРЕБЬЕВКА
13 Февраля 22:44
Борьба

Определился первый соперник Марии Стадник на чемпионате Европы - ЖЕРЕБЬЕВКА

Состоялась жеребьевка женщин-борцов на чемпионате Европы, проходящем в столице Румынии Бухаресте
Мурад Мамедов пополнил свою медальную коллекцию на чемпионате Европы
13 Февраля 22:33
Борьба

Мурад Мамедов пополнил свою медальную коллекцию на чемпионате Европы

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 63 кг, добился такого успеха на континентальном первенстве, проходившем в столице Румынии Бухаресте
Ожидание семи медалей на ЕВРО от Талеха Мамедова: "Он удивил команду" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
13 Февраля 14:56
Борьба

Ожидание семи медалей на ЕВРО от Талеха Мамедова: "Он удивил команду" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Потому что никто не ждал от него неудачи"

Самое читаемое

İdman.biz TV запускает новый проект - Скоро... - ВИДЕО
13 Февраля 09:56
Другие

İdman.biz TV запускает новый проект - Скоро... - ВИДЕО

В шоу, которое будет вести одна из известных телеведущих страны, свое спортивное мастерство продемонстрируют известные лица шоу-бизнеса
Михаил Малкин выиграл звание "Гимнаст года"
13 Февраля 15:12
Гимнастика

Михаил Малкин выиграл звание "Гимнаст года"

В голосовании, которое было инициировано Европейской гимнастикой и проводилось в пяти номинациях, азербайджанский спортсмен набрал наибольшее количество голосов - 52%
Гурбан Гурбанов: "Есть небольшое волнение, но это нормально" - ВИДЕО
13 Февраля 16:49
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Есть небольшое волнение, но это нормально" - ВИДЕО

"Все в порядке. Каждый из футболистов хорошо подготовлен к игре"
Два финала азербайджанских "классиков" в первый день ЕВРО
12 Февраля 22:08
Борьба

Два финала азербайджанских "классиков" в первый день ЕВРО

В Бухаресте завершился первый день чемпионата Европы по борьбе