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Пять победителей последнего дня чемпионата Азербайджана - ФОТО

Борьба
Новости
1 Февраля 2024 17:44
Пять победителей последнего дня чемпионата Азербайджана - ФОТО

Сегодня завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе среди юношей до 20 лет.

Как сообщает Idman.biz, в последний день «классики» определяли сильнейших в пяти категориях.

Чемпионами стали Турал Ахмедов, Фарид Халилов, Давуд Мамедов, Али Гулиев и Мезахим Марданов.

Чемпионат Азербайджана

Греко-римская борьба

60 кг
1. Турал Ахмедов
2. Рахман Керимов
3. Саид Халилов
3. Масуд Джангуртаран

67 кг
1. Фарид Халилов
2. Тевеккюль Газиев
3. Фарахим Мустафаев
3. Физули Аббасов

77 кг
1. Давуд Мамедов
2. Канан Абдуллазаде
3. Джавад Мамедов
3. Ряван Нуриев

87 кг
1. Али Гулиев2. Самадов
3. Ряван Гусейнли
3. Раджаб Ширинов

130 кг
1. Мезахим Марданов
2. Гусейн Мусеи-Кязым
3. Мохаммед Абдуллазаде

----------

09:26

Сегодня завершится чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе среди юношей до 20 лет.

Как сообщает İdman.biz, в последний день соревнований «классики» выступят еще в 5 весовых категориях.

Сильнейшего определят спортсмены весовых категорий 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг и 130 кг.

Основной целью чемпионата, проводимого в Бакинском Дворце спорта, является формирование национальной сборной из молодежи (U-20).

День назад были объявлены победители в пяти весовых категориях по греко-римскому виду борьбы. На вершину пьедестала почета поднялись Туран Дашдамиров (55 кг), Мохаммад Шукурзаде (63 кг), Фаиг Сафарли (72 кг), Исмаил Рзаев (82 кг) и Микаил Исмаилов (97 кг), завершившие финальные поединки победой.

Отметим, что определились все победители вольного стиля. Васиф Багиров (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Муса Вердиев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Ахмед Ахмедлы (74 кг), Нуридин Магоммедгаджиев (79 кг), Садиг Мустафазаде (86 кг), Анар Джафарли (92 кг), Хетаг Карсанов (97 кг) и Мухаммад Гантемиров (125 кг) завоевали титул чемпиона Азербайджана.

Эмин Ага

İdman.biz

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