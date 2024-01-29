Стартует чемпионат Азербайджана по борьбе

Сегодня стартует чемпионат Азербайджана среди юношей до 20 лет по вольной и греко-римской борьбе.

İdman.biz сообщает, что в первый день борцы вольного стиля поборются за звание победителя в 5 весовых категориях.

Сильнейшего определят спортсмены весом в 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг и 97 кг.

Основная цель чемпионата, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, - формирование национальной сборной из молодежи (U-20). Поединки будут начинаться в 10:00 каждый день.

Отметим, что 30 января пройдут поединки в вольной борьбе в весовых категориях 61, 70, 79 и 125 кг. На следующий день будут объявлены победители в греко-римской категории в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг. 1 февраля, в последний день соревнований, на ковер выйдут «классики» в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 130 кг.

Эмин Ага

İdman.biz