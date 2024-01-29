29 Января 2024
RU

Стартует чемпионат Азербайджана по борьбе

Борьба
Новости
29 Января 2024 09:21
Стартует чемпионат Азербайджана по борьбе

Сегодня стартует чемпионат Азербайджана среди юношей до 20 лет по вольной и греко-римской борьбе.

İdman.biz сообщает, что в первый день борцы вольного стиля поборются за звание победителя в 5 весовых категориях.

Сильнейшего определят спортсмены весом в 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг и 97 кг.

Основная цель чемпионата, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, - формирование национальной сборной из молодежи (U-20). Поединки будут начинаться в 10:00 каждый день.

Отметим, что 30 января пройдут поединки в вольной борьбе в весовых категориях 61, 70, 79 и 125 кг. На следующий день будут объявлены победители в греко-римской категории в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг. 1 февраля, в последний день соревнований, на ковер выйдут «классики» в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 130 кг.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Алиаббас Рзазаде: "Что посоветуют тренеры, то и будет"
28 Января 14:47
Борьба

Алиаббас Рзазаде: "Что посоветуют тренеры, то и будет"

"Моя задача - оставаться в форме, постоянно тренируясь"
Эльдениз Азизли не примет участие в чемпионате Европы - ПРИЧИНА
28 Января 12:40
Борьба

Эльдениз Азизли не примет участие в чемпионате Европы - ПРИЧИНА

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась домой после завершения сборов в Хорватии
"В финале Наджафова и Абуладзе шла тактическая борьба"
27 Января 13:38
Борьба

"В финале Наджафова и Абуладзе шла тактическая борьба"

Международная Федерация дзюдо (IJF) оценила выступление азербайджанских спортсменов по итогам первого дня Гран-При в португальском Одивелаше
Хасай Гасанлы хочет побороться с Сананом Сулеймановым: "Лидер этого веса..."
27 Января 11:57
Борьба

Хасай Гасанлы хочет побороться с Сананом Сулеймановым: "Лидер этого веса..."

"Ошибки в таких турнирах были хорошим опытом"
Объявлена ​​программа чемпионата Азербайджана по борьбе
24 Января 18:09
Борьба

Объявлена ​​программа чемпионата Азербайджана по борьбе

С 29 января по 1 февраля пройдет чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе среди юношей до 20 лет
Азербайджан определил состав на ЕВРО
22 Января 15:44
Борьба

Азербайджан определил состав на ЕВРО

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал составы команд на чемпионат Европы, который пройдет 12-19 февраля в Бухаресте

Самое читаемое

ФИДЕ признала азербайджанского тренера лучшим в мире
27 Января 15:05
Шахматы

ФИДЕ признала азербайджанского тренера лучшим в мире

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала имена лучших тренеров по итогам прошлого года
Камбэк "Карабаха", "Сабах" забил победный гол на 90+9-й минуте - ВИДЕО
27 Января 19:34
Азербайджанский футбол

Камбэк "Карабаха", "Сабах" забил победный гол на 90+9-й минуте - ВИДЕО

Сегодня состоятся две игры в Премьер-лиге Азербайджана
Юрген Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона - ВИДЕО
26 Января 14:48
Мировой футбол

Юрген Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона - ВИДЕО

"Я понимаю, что для многих это шок в тот момент, когда вы слышите это впервые"
Клопп покинет "Ливерпуль": шесть ключевых вопросов о будущем клуба и тренера
27 Января 16:02
Мировой футбол

Клопп покинет "Ливерпуль": шесть ключевых вопросов о будущем клуба и тренера

Немецкий специалист шокировал всех, объявив, что покинет мерсисайдцев летом