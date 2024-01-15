15 Января 2024
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Разминка в Загребе удалась

Борьба
Аналитика
15 Января 2024 12:16
Разминка в Загребе удалась

Первый турнир года в борьбе оказался богатым на события. Команда Азербайджана смогла не только проверить силы перед новым сезон, но и с ходу добиться высоких результатов на «Zargeb Open». Особенно отличились «классики» - чемпионами стали Санан Сулейманов (77 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг).

Как сообщает İdman.biz, победную точку на турнире поставил Ганизаде, который мощно смотрелся в столице Хорватии и в первых схватках не отдал соперникам ни одного балла, разгромив румына Василия Лунгу (8:0) и швейцарца Михаила Портмана (9:0). В полуфинале он не менее уверенно справился с Али Гочменом из Турции (7:1), а в финале наш борец выиграл у Левента Левая, выдав золотой старт сезона.

Соревнование получилось достаточно урожайным для команды на медали. Всего было завоевано две золотые и пять бронзовых наград. У «классиков» помимо побед Сулейманова и Ганизаде (72 кг), надо отметить и бронзу Хасрата Джафарова (67 кг). Ее можно назвать дежурным показателем для талантливого борца, готовящегося к своим первым Играм в карьере.

Естественно, помимо результата, спортсменам важно было почувствовать соревновательный тонус в Загребе, встретится с соперниками, с которыми они не раз будут пересекаться на протяжении всего сезона. И в этом смысле турнир в полной мере оправдал ожидания и собрал звездный состав участников. Поэтому вдвойне отрадно, что в командном зачете наши борцы греко-римского стиля заняли первое место. Азербайджан набрал в сумме 95 баллов, на 5 очков опередив финишировавшую следом Венгрию. В первую тройку вошли также и турецкие «классики» (81 балл).

Что касается борцов-вольников, то в Загребе в составе команды отличились Алиаббас Рзазаде, Нуреддин Новрузов (оба по 61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг), ставшие третьими. А в женской борьбе бронзу в актив записала Алена Колесник (59 кг).

Поэтому по показателю завоеванных наград (2-0-5) сборная Азербайджана вошла в первую шестерку. Здесь доминировал Иран (4-4-2), в первой тройке также оказались Украина (4-1-2) и Китай (3-5-2).

В целом, для нашей команды Загреб стал хорошей разминкой перед следующими стартами сезона. Важнейшими в календаре ближайших месяцем будут чемпионат Европы в Бухаресте (12-18 февраля) и, конечно же, европейский лицензионный турнир в Баку (5-7 апреля).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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