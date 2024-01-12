"Zagreb Open": Санан Сулейманов стал чемпионом, Алена Колесник завоевала бронзу

Турнир по борьбе Zagreb Open в Хорватии продолжается.

Как сообщает İdman.biz, в третьем туре соревновались еще шесть борцов.

Двое из них завершили свои выступления с медалями.

Греко-римская борьба

77 кг

Санан Сулейманов вышел в полуфинал, победив турка Ахмета Йылмаза (3:1), болгарина Айка Мнацаканяна (2:0) и немца Идриса Ибаева (9:0). На этом этапе Сулейманов, обыгравший по принципу последнего очка другого представителя Турции Юнуса Эмре Башары (3:3), в финале встретился с венгром Йолтаном Леваем. Санан выигрывал со счетом 5:0, его соперник получил травму и турнир выиграл наш борец.

Другой наш представитель в этом весе Хасай Гасанлы в первом раунде проиграл финну Джонни Сарккинену - 3:8.

87 кг

В 1/16 финала Ислам Аббасов уступил венгру Иштвану Такачу с минимальным преимуществом – 2:3.

Женская борьба

59 кг

Победив в первом туре украинку Алину Филипович (5:2), Алёна Колесник уступила молдаванке Мариане Ешану - 3:4. Колесник в последнем туре встретилась с венгеркой Николет Шабой. Хоть Алёна и проигрывала со счётом 0:8, она проявила настойчивость. Наш представитель завоевал бронзовую медаль, победив со счетом 11:8.

62 кг

Биргуль Солтанова победила в отборочном раунде француженку Ириш Тибу - 6:0. Однако в 1/8 финала россиянка Вероника Иванова была непреодолима - 0:11.

68 кг

Элис Манолова проиграла индийской Радике Радике в первом раунде - 4:7.

Отметим, что ранее на соревнованиях сборная Азербайджана завоевала три медали. Это сделали Алиаббас Рзазаде и Нуреддин Новрузов, выступавшие в весовой категории 61 кг, а также Джабраил Гаджиев в категории 74 кг.

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09:56

В столице Хорватии продолжается первый рейтинговый турнир по борьбе в наступившем году - «Zagreb Open».

Как передает İdman.biz, сегодня определятся призеры в шести весовых категориях. Команда Азербайджана в третий день будет представлена шестью спортсменами. В греко-римской борьбе на ковер выйдут обладатель олимпийской лицензии Санан Сулейманов, Хасай Гасанлы (оба 77 кг) и Ислам Абасов.

В женской борьбе все внимание будет приковано к Алене Колесник (59 кг), Биргюль Солтановой (62 кг) и Элис Маноловой (68 кг).

После двух дней соревнований в активе команды три бронзы. Отличились Алиаббас Рзазаде, Нуреддин Новрузов (оба 61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг).

İdman.biz