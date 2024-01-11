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Три шанса азербайджанских борцов во второй день "Zargeb Open"

Борьба
Новости
11 Января 2024 10:12
Три шанса азербайджанских борцов во второй день "Zargeb Open"

В столице Хорватии набирает ход рейтинговый турнир по борьбе «Zargeb Open».

Как сообщает İdman.biz, во второй день на ковер выйдут представители вольного стиля и женской борьбы.

Счастья попытают три спортсмена команды Азербайджана. В борьбу за медали вступят Георгий Мешвилдишвили и Вахит Галаев (оба 125 кг), а также Гюльтекин Ширинова (55 кг).

После первого дня соревнований в активе команды три бронзы. Отличились Алиаббас Рзазаде, Нуреддин Новрузов (оба 61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг).

İdman.biz

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