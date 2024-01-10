Стартовал турнир Zagreb Open: 7 азербайджанских борцов проведут поединки

Сегодня стартовал турнир по борьбе «Zagreb Open».

İdman.biz сообщает, что в первый день соревнований, в которых принимают участие более 550 спортсменов, на ковер выйдут борцы вольного стиля.

К борьбе присоединятся также семь борцов сборной Азербайджана. Борьбу за призовые места начнут Ислам Базарганов (57 кг), Алиаббас Рзазаде, Нуреддин Новрузов (оба 61 кг), Зираддин Байрамов (65 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов и Арсений Джиоев (оба 86 кг).

Отметим, что на шестидневных соревнованиях Азербайджан представляют 27 борцов.

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