Мария Стадник: "Цели на сезон - вначале выиграть лицензию, а затем победить на Олимпиаде"

Четырехкратная призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы Мария Стадник (50 кг) раскрыла İdman.biz причину, по которой пропустит турнир «Zagreb Open», который пройдет 10-14 января в столице Хорватии.

Знаменитая борец сборной Азербайджана рассказала о своих соревновательных планах. «В данный момент я готовлюсь к своему десятому по счету чемпионату Европы. А затем приму участие в лицензионном турнире в Баку», - отметила Стадник.

Также она добавила, что у нее две цели на сезон: «Вначале выиграть путевку на Олимпиаду, а затем победить в Париже. Я не прекращала тренировки, подготовка идет по плану».

Следует отметить, что чемпионат Европы пройдет 12-18 февраля в Бухаресте, а отборочный к Парижу старт в Баку 5-7 апреля. Финалисты соревнования получат лицензии.

Ниджат Закиев

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