8 Января 2024
RU

Мария Стадник: "Цели на сезон - вначале выиграть лицензию, а затем победить на Олимпиаде"

Борьба
Интервью
8 Января 2024 11:15
Мария Стадник: "Цели на сезон - вначале выиграть лицензию, а затем победить на Олимпиаде"

Четырехкратная призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы Мария Стадник (50 кг) раскрыла İdman.biz причину, по которой пропустит турнир «Zagreb Open», который пройдет 10-14 января в столице Хорватии.

Знаменитая борец сборной Азербайджана рассказала о своих соревновательных планах. «В данный момент я готовлюсь к своему десятому по счету чемпионату Европы. А затем приму участие в лицензионном турнире в Баку», - отметила Стадник.

Также она добавила, что у нее две цели на сезон: «Вначале выиграть путевку на Олимпиаду, а затем победить в Париже. Я не прекращала тренировки, подготовка идет по плану».

Следует отметить, что чемпионат Европы пройдет 12-18 февраля в Бухаресте, а отборочный к Парижу старт в Баку 5-7 апреля. Финалисты соревнования получат лицензии.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Расписание соревнований 2024 года по греко-римской, вольной и женской борьбе
11:04
Борьба

Расписание соревнований 2024 года по греко-римской, вольной и женской борьбе

Кульминацией 2024 года станут Олимпийские игры в Париже
Расул Чунаев в день своего рождения: "Для меня праздник - День Победы"
7 Января 17:18
Борьба

Расул Чунаев в день своего рождения: "Для меня праздник - День Победы"

"Для меня праздник - это освобождение Карабаха от оккупации спустя много лет"
Более 550-ти борцов выступят на первом турнире года
7 Января 11:21
Борьба

Более 550-ти борцов выступят на первом турнире года

Определилось количество участников турнира "Zagreb Open", который пройдет 10-14 января и откроет сезон в мировой борьбе
Зираддин Байрамов: "Я добьюсь еще больших успехов, чем Гаджи Алиев" - ИНТЕРВЬЮ
6 Января 12:09
Борьба

Зираддин Байрамов: "Я добьюсь еще больших успехов, чем Гаджи Алиев" - ИНТЕРВЬЮ

"Они видят во мне желание и потенциал"
Объединенный мир борьбы выделил азербайджанских "вольников" перед стартом сезона
6 Января 10:05
Борьба

Объединенный мир борьбы выделил азербайджанских "вольников" перед стартом сезона

Объединенный мир борьбы (UWW) в предверии первого старта международного сезона проанализировал расклад сил среди борцов вольного стиля на турнире "Zagreb Open", который пройдет 10-14 января
Объединенный мир борьбы - в ожидании возможного матча-реванша между Джафаровым и Орта в Загребе
5 Января 17:02
Борьба

Объединенный мир борьбы - в ожидании возможного матча-реванша между Джафаровым и Орта в Загребе

Борцы откроют сезон на турнире «Zagreb Open»

Самое читаемое

Первый экзамен Божович провалил
6 Января 20:37
Азербайджанский футбол

Первый экзамен Божович провалил

«Нефтчи», который готовится ко второй половине сезона в Турции, провел сегодня свой первый контрольный матч
Моуринью высказался о своём будущем
6 Января 17:38
Мировой футбол

Моуринью высказался о своём будущем

"Я доверяю их честности на 100 процентов"
В матче "Реал" - "Анадолу Эфес" было побито сразу несколько рекордов Евролиги
6 Января 19:22
Волейбол

В матче "Реал" - "Анадолу Эфес" было побито сразу несколько рекордов Евролиги

Обе команды превзошли прежний рекорд результативности в отдельном матче Евролиги
"Нефтчи" проведет первый контрольный матч в Турции
6 Января 16:16
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" проведет первый контрольный матч в Турции

"Черно-белые", сбор которых стартовал 4 января в Анталье, встретятся с "Эрзурумспором"