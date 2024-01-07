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Более 550-ти борцов выступят на первом турнире года

Борьба
Новости
7 Января 2024 11:21
Более 550-ти борцов выступят на первом турнире года

Определилось количество участников турнира «Zagreb Open», который пройдет 10-14 января и откроет сезон в мировой борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в нем выступят более 550-ти спортсменов. Именно такие цифры приводит Объединенный мир борьбы (UWW).
Отметим, что один из самых многочисленных составом будет у команды Азербайджана, которая выставит на рейтинговое соревнование 28 борцов.

Напомним, что в состав коллектива по вольной борьбе вошли Ислам Базарганов (57 кг), Алиаббас Рзазаде, Нураддин Новрузов (оба 61 кг), Зираддин Байрамов (65 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Арсений Джиоев, Осман Нурмагомедов (оба 86 кг), Георгий Мешвилдишвили, Вагит Галаев (оба 125 кг).

«Класики» будут представлены Эльданизом Азизли (55 кг), Нихатом Мамедли (60 кг), Мурадом Мамедовым (63 кг), Хасратом Джафаровым (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Хасаем Гасанлы, Сананом Сулеймановым (оба - 77 кг), Исламом Аббасовым, Рафиком Гусейновым (оба - 87 кг), Муратом Локьяевым, Мурадом Ахмадиевым (оба - 97 кг), Сабахом Шариати и Бекой Канделаки (оба - 130 кг).

В зачете по женской борьбе выступят Эльнура Мамедова (53 кг), Гюльтакин Ширинова (55 кг), Жаля Алиева (57 кг), Алена Колесник (59 кг), Биргюль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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