Объединенный мир борьбы выделил азербайджанских "вольников" перед стартом сезона

Объединенный мир борьбы (UWW) в предверии первого старта международного сезона проанализировал расклад сил среди борцов вольного стиля на турнире "Zagreb Open", который пройдет 10-14 января.

Как сообщает İdman.biz, среди претендентов на награды называется спортсмен сборной Азербайджана Джабраил Гаджиев (74 кг). Также портал отмечает, что серебряный призер чемпионата мира Осман Нурмагомедов, выигравший медаль в весе до 92 кг, на сей раз выступит в категории до 86 кг.

UWW обращает внимание и на предстоящий приезд в Загреб Зираддина Байрамова (65 кг). "Команда Азербайджана проверит в деле Байрамова после того, как Гаджи Алиев не смог выиграть олимпийскую квоту на чемпионате мира", - сообщает Объединенный мир борьбы.

İdman.biz