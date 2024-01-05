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Объединенный мир борьбы - в ожидании возможного матча-реванша между Джафаровым и Орта в Загребе

Борьба
Новости
5 Января 2024 17:02
Объединенный мир борьбы - в ожидании возможного матча-реванша между Джафаровым и Орта в Загребе

Объединенный мир борьбы (UWW) предвкушает в начале года возможный матч реванш между азербайджанским борцом греко-римского стиля Хасратом Джафаровым (67 кг) и кубинцем Луисом Орта.

Как сообщает İdman.biz, борцы откроют сезон на турнире "Zagreb Open", который пройдет 10-14 января в столице Хорватии.
В анонсирующем материале, посвященному рейтинговому турниру, UWW выделил шанс очередной встречи между Джафаровым и Орта, боровшимися в финале чемпионата мира в Белграде.
"В категории до 67 кг можно предположить финальный матч-реванш между чемпионом мира Орта и серебряным призером ЧМ Джафаровым. Но в этой весовой категории также есть китаец Хусиету, дважды победивший Орту в прошлом году, а также бронзовый призер Игр в Токио Мохамед Эльсайед (Египет), Даниал Зохраби (Иран), бывший чемпион мира Себастьян Надь (Сербия) и серебряный призер Олимпиады-2020 Парвиз Насибов (Украина)", - отмечает портал.

Ниджат Закиев
İdman.biz

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