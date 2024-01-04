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Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ

Борьба
Интервью
4 Января 2024 17:45
Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью борца греко-римского стиля сборной Азербайджана Ислама Аббасова (87 кг) сайту İdman.biz

- Вы выиграли чемпионат Азербайджана в весовой категории 87 кг. Как вы оцениваете конкуренцию в соревновании?

- Спортсмены основного веса не боролись. Я участвовал по настоянию тренеров. С самого начала знал, кто будет сопротивляться больше всех.

- Каковы ваши ожидания от 2024 года?

- Я получил травму в прошлом году. Однако в период восстановления был 5-м на чемпионате мира. Надеюсь добиться большего в новом году.

- Чемпион мира Рафик Гусейнов сообщил в интервью İdman.biz, что изменит свой вес и будет бороться в олимпийском весе - 87 кг. Как вы это восприняли?

- Слышал, знаю. Не хочу об этом много говорить, все выяснится на ковре. Пришел, добро пожаловать. Это означает конкуренцию. Где есть конкуренция, там есть развитие. Я больше ничего не говорю. Все станет ясно на турнире в Хорватии через 12 дней.

- В 2018 году вы проиграли ему на чемпионате Азербайджана. Как думаете, вы будешь сильнее Рафика в борьбе за лицензию?

- Да, я проиграл Гусейнову в 2018 году. Но еще до этого я выиграл на турнире в Турции у Рафика.

- Тогда первое соревнование года - "Zagreb Open" очень важно. Какова будет ваша главная цель в Хорватии?

- Это наш отборочный турнир. Моя подготовка проходит хорошо. Моя главная цель - выступить там очень хорошо.

- Верите ли вы, что выиграете лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024?

- После травмы возникла неуверенность. Но сейчас этого нет. Это заняло некоторое время, потому что это была серьезная травма. Мне требуется 3-4 месяца, чтобы восстановить свою полную форму. Верю, что хорошо выступлю на лицензионном турнире в Баку и заслужу право на участие в Париже-2024.

Эмин Ага

İdman.biz

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