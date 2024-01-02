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Объявлен состав команды на первые соревнование года - Рафик Гусейнов в олимпийском весе

Борьба
Новости
2 Января 2024 09:30
Объявлен состав команды на первые соревнование года - Рафик Гусейнов в олимпийском весе

Первое соревнование по борьбе в 2024 году стартует 10 января.

Как сообщает İdman.biz, Хорватия примет 6-дневный турнир.

Первыми в борьбу на "Zagreb Open" вступят борцы вольной борьбы. Позже определятся победители в женской борьбе и греко-римской борьбе.

Азербайджан отправил UWW список из 27 борцов для участия в соревнованиях. Рафик Гусейнов вернулся в олимпийский вес 87 кг.

В вольной борьбе нашу страну представят Ислам Базарганов (57 кг), Алиаббас Рзазаде (61 кг), Зираддин Байрамов (65 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Арсен Джоев, Осман Нурмохаммедов (оба по 86 кг), Георгий Мешвильдишвили и Вахит Галаев (каждый по 125 кг).

В греко-римской борьбе за медали поборются Эльдениз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Хасай Гасанлы, Санан Сулейманов (оба по 77 кг) Ислам Аббасов, Рафик Гусейнов (оба 87 кг), Мурат Локиаев, Мурад Ахмадиев (оба 97 кг), Сабах Шариати, Бека Канделаки (оба 130 кг).

За медали в женской борьбе поборются Эльнура Мамедова (53 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг), Жаля Алиева (57 кг), Алена Колесник (59 кг), Биргуль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг).

Эмин Ага

İdman.biz

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