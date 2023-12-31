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Санан Сулейманов: "Этот момент был для меня незабываемым"

Борьба
Новости
31 Декабря 2023 18:50
Санан Сулейманов: "Этот момент был для меня незабываемым"

«Главной целью года было завоевание лицензии на Олимпийские игры. Я смог это сделать».

Об этом İdman.biz заявил член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Санан Сулейманов (77 кг).

Оценивая 2023 год, борец заявил, что не полностью удовлетворен своим выступлением: "Я не считаю год для себя полностью успешным. В первой половине 2023 года мне не удалось добиться желаемых результатов. Но позже я выступил более успешно и завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024. Я добился этого, заняв второе место на чемпионате мира. Этот момент был для меня незабываемым».

26-летний борец также рассказал о 2024 году. Сулейманов выразил желание добиться успеха на чемпионате Европы и Олимпийских играх: «В следующем году моя цель - во второй раз стать чемпионом Европы. Затем нас ждут Олимпийские игры. Как каждый спортсмен, я мечтаю стать олимпийским чемпионом. Конкуренция в моей весовой категории огромна. На Олимпиаде нет легких соперников. Среди них могу отметить кыргыза Акжола Махмудова. Его считают одним из главных фаворитов в нашей весовой категории. Поскольку на Олимпийских играх не бывает слабых спортсменов, я буду серьезно относиться к каждому сопернику».

Отметим, что Сулейманов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 2023 года в столице Сербии. В финале он проиграл Акжолу Махмудову.

Эмин Ага

İdman.biz

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