Рафик Гусейнов: "Хочу олимпийский вес"

«Я слежу за олимпийским весом. Мы спортсмены и полностью готовы к соревнованиям, это естественно».

Об этом заявил борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов (82 кг), который являлся гостем нового мультимедийного проекта İdman.biz.

Бронзовый призер Токио-2020 планирует побороться в олимпийском весе до Парижа-2024. По словам Гусейнова, он хочет перейти в более высокий вес: "Я не борюсь в олимпийском весе, и у нас есть лицензия в 77 кг. Пытаюсь проявить себя в весе 87 кг и пройти квалификацию. Надеюсь, что смогу это сделать и сделаю это очень хорошо».

Отметим, что Азербайджан уже завоевал две лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024 по греко-римскому виду борьбы. Лицензии завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).

İdman.biz