Объявлено количество медалей, завоеванных нашими борцами в этом году - ФОТО

Сегодня президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров, руководитель Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева встретились со спортсменами, добившимися высоких результатов на чемпионатах мира и Европы 2023 года, а также на 36-м чемпионате мира среди военнослужащих.

Как сообщает İdman.biz, на встрече было подчеркнуто, что в результате деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева по развитию и прогрессу различных видов спорта, слава Азербайджана как спортивной страны увеличивается.

Было отмечено, что особое место в этой сфере занимает борьба с ее древними традициями и сложившейся школой. При поддержке Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета деятельность Федерации борьбы Азербайджана еще больше стимулирует развитие этого вида спорта и увеличивает его популярность.

Было отмечено, что 2023 год ознаменовался полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Успехи наших борцов на чемпионатах мира и Европы, победы, достигнутые на международных аренах, имеют вдвойне значимое значение для нашего народа и спортивной общественности Азербайджана.

Федерация борьбы Азербайджана стала спортивной федерацией, завоевавшей наибольшее количество медалей на чемпионатах мира и Европы в 2023 году. В этом году наша сборная впервые в истории стала чемпионом мира по греко-римской борьбе. Наши борцы вольной, греко-римской и женской борьбы завоевали 2 золотые медали на взрослом чемпионате мира и 5 золотых медалей на чемпионате Европы.

2024 год имеет большое значение, поскольку это год Олимпийских игр. Основными целями на будущее являются завоевать как можно больше лицензий на Олимпийские игры, организовать на высоком уровне Европейский олимпийский квалификационный турнир 4-7 апреля и чемпионат Европы среди юношей до 23 лет 20-26 мая в Баку, а также победить на Олимпийских играх в Париже-2024. Федерация борьбы Азербайджана сообщила, что для этого будут приняты все необходимые меры, и пожелала борцам и тренерам успехов в наступающем году.

О достижениях рассказали генеральный секретарь Федерации Насими Мусаев, члены исполкома Намик Абдуллаев, Фарид Мансуров, главный тренер сборной по греко-римской борьбе Александр Тараканов и главный тренер национальной сборной по вольной борьбе Хетаг Газюмов.

В 2023 году на чемпионатах Европы было завоевано 72 медали, в том числе 22 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых, а на чемпионатах мира - 29 медалей, в том числе 5 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых. Всего наши борцы 101 раз поднимались на пьедестал почета (27 золотых, 31 серебряная, 43 бронзовых медали) на чемпионатах Европы и мира.

На прошедшем в Баку с 29 ноября по 2 декабря текущего года 36-м чемпионате мира среди военнослужащих, организованном Государственной пограничной службой, завоевано 11 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Наша сборная по вольной борьбе заняла 1-е место в общекомандном зачёте, а наши сборные по греко-римской и женской борьбе - 2-е место.

Всего в 2023-м году наши борцы завоевали 267 медалей (76 золотых, 75 серебряных, 116 бронзовых) на международных соревнованиях.

В рамках мероприятия были награждены борцы, тренеры, судьи и другие лица, принимавшие участие в 36-м чемпионате мира среди военнослужащих.

İdman.biz