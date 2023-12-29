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Хасрат Джафаров: "Этот год я не забуду"

Борьба
Интервью
29 Декабря 2023 10:03
Хасрат Джафаров: "Этот год я не забуду"

«2023-й был для меня очень хорошим годом».

Об этом İdman.biz заявил член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Хасрат Джафаров (67 кг).

Оценивая 2023 год, борец отметил, что одержал незабываемые победы: «В этом году я стал чемпионом Европы и занял второе место на чемпионате мира. В то же время я выиграл лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Все это сделало этот год для меня незабываемым. Соревнованием года можно считать проводимый в нашей стране чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. Действительно, хоть я и не участвовал, все было на высоком уровне, и члены нашей команды добились успехов и высоких результатов».

Джафаров заявил, что предстоящий год будет более напряженным: «2024 год - олимпийский год. В этой связи хотелось бы, чтобы новый год стал для наших спортсменов благоприятным и полным успехов. Для нас это будет очень важный год. Мой главный и первый план на предстоящий новый год - быть сильным и дисциплинированным на тренировках. Потому что только в этом случае можно победить».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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