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Азербайджанские финалисты ЧМ идут вторыми в итоговом мировом рейтинге

Борьба
Новости
28 Декабря 2023 15:15
Азербайджанские финалисты ЧМ идут вторыми в итоговом мировом рейтинге

Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал итоговый рейтинг года среди борцов вольного стиля.

Как сообщает İdman.biz, в четверку вошли два серебряных призера чемпионата мира в Белграде в составе сборной Азербайджана - Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг).

Они занимают вторые места в своих категориях, уступая своим обидчикам по финалам - Ризабеку Айтмухану (Казахстан) и Ахмеду Тажудинову (Бахрейн).

Отметим, что Магомедов является обладателем олимпийской лицензии.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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