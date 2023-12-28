Азербайджанские финалисты ЧМ идут вторыми в итоговом мировом рейтинге

Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал итоговый рейтинг года среди борцов вольного стиля.

Как сообщает İdman.biz, в четверку вошли два серебряных призера чемпионата мира в Белграде в составе сборной Азербайджана - Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг).

Они занимают вторые места в своих категориях, уступая своим обидчикам по финалам - Ризабеку Айтмухану (Казахстан) и Ахмеду Тажудинову (Бахрейн).

Отметим, что Магомедов является обладателем олимпийской лицензии.

Ниджат Закиев

İdman.biz