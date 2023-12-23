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Борец, выступавший в двух видах спорта на чемпионате Азербайджана: "Они в будущем не понадобятся" - ИНТЕРВЬЮ

Борьба
Интервью
23 Декабря 2023 15:44
Борец, выступавший в двух видах спорта на чемпионате Азербайджана: "Они в будущем не понадобятся" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью серебряного призера чемпионата Азербайджана по вольной борьбе Равана Мусаева (97 кг) İdman.biz

- Вы выступали на чемпионате Азербайджана как по вольной, так и по греко-римской борьбе. Как 18-летний парень пришел к такому решению?

- Я профессионально занимаюсь вольной борьбой. Но уже боролся в «классике». В этот раз я хотел попробовать себя в греко-римской борьбе. Хотел увеличить свой опыт.

- Не вызывает ли это проблем во время поединков?

- По сравнению с греко-римской в ​​вольной борьбе стойка устанавливается ​​несколько ниже. В «классике» голова должна находиться прямо. Только из-за этого мне было тяжело и я боролся с опущенной головой. Уже тогда судьи предупредили меня за пассивную борьбу. У меня было два поединка. Хотя в первом я и проигрывал со счетом 0:3, но выиграл с «туше». Мой второй поединок тоже прошел неплохо. Проиграл 4:6. В будущем я смогу выступать в обоих видах. Думаю, это было хорошо для первого выступления. Но в основном буду бороться в вольном стиле.

- Довольны ли вы своим выступлением в вольной борьбе?

- Мог бы стать чемпионом. Несмотря на то, что мне было 18 лет, присудили второе место среди взрослых. Я считаю, что это хороший результат. Если бы я был в полной форме, мог бы выиграть финал. Были некоторые недостатки. Устранив их, я могу добиться лучших результатов.

- В финале вы проиграли легионеру Гаджимураду Магоммедсаидову. Как думаете, сможете стать номером 1 в своей весовой категории?

- Разница была невелика. Я проиграл 2:4. Если у меня было немного времени, я бы выиграл. Думаю, что смогу стать номером 1 раньше. Возраст и опыт говорили сами за себя в чемпионате Азербайджана.

- В чем вы видите причину того, что в вольной борьбе легионеров большинство?

- Так было на протяжении многих лет. Новое поколение уже растет. В будущем они не будут особо нужны. В некоторых весовых категориях есть пробелы. Легионеры нужны, чтобы завоевывать медали. Если будет больше поддержки отечественным спортсменам, будут созданы хорошие условия, если мы будем участвовать в международных соревнованиях, - это было бы хорошо.

- Вы выступаете в олимпийской весовой категории. Каковы ваши цели на будущее?

- Я выступал в весе 92 кг 2 года. Стал чемпионом Азербайджана в молодежной и юношеской категориях. Но не мог выступать на международной арене. Это был мой второй турнир в новом весе. Я завоевал здесь серебро, а также на Универсиаде в Казахстане. Самая главная причина, по которой я перешел в этот вес, - это показать себя и в будущем получить лицензию на Олимпийские игры. Моя цель - стать чемпионом мира, Европы и Олимпийских игр среди взрослых.

Эмин Ага

İdman.biz

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