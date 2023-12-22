Чемпион Азербайджана: "Не могу сказать, что полностью проявил себя"

«Я был хорошо подготовлен к соревнованиям на сборах перед чемпионатом Азербайджана».

Об этом İdman.biz заявил победитель чемпионата Азербайджана по греко-римской борьбе Зия Бабашов.

Борец, завоевавший титул сильнейшего страны в весе 63 кг, оценил свое выступление. По его словам, он еще не до конца проявил себя: "Не могу сказать, что мои соперники легкие. Финальный матч был трудным. Потому что ответственность была велика. У меня были некоторые ошибки. Но я буду над ними работать и постараюсь больше их не повторять. Будучи чемпионом Азербайджана, я не могу сказать, что полностью себя проявил. Основными будут мысли тренеров».

Он также отметил, что после неудач в начале года стал чемпионом мира среди военных: "В начале 2023 года проиграл на чемпионатах Европы и мира. Был очень разочарован. В финале чемпионата мира среди военнослужащих в Баку победил российского чемпиона Европы и мира, бронзового призера Токио-2020 Сергея Емелина. Пусть и немного, но это стимулировало меня. Моя главная цель на будущее - выиграть чемпионаты Европы и мира среди взрослых».

Отметим, что в финале чемпионата Азербайджана Бабашов победил Нихата Мамедли.

Эмин Ага

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